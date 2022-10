Cimitero, in 1.200 scelgono la navetta: niente ingorghi ma atteso lo stress test

Bilancio positivo nella prima giornata dell'attuazione dell'ordinanza comunale per la commemorazione dei defunti che prevede il blocco della circolazione in via Cimitero. Nessun ingorgo e traffico regolare, servizio navetta perfettamente funzionante, anche in virtù del non elevatissimo numero di visitatori. La giornata quasi estiva ha incentivato tante famiglie a gite fuori porta, del resto a parte l'esercito di turisti che ha affollato ristoranti, musei, monumenti e vicoletti sin dalla prima mattinata, c'è stato meno movimento rispetto ad altre domeniche. Appare evidente che la scelta è stata di rinviare il saluto ai defunti ad oggi o soprattutto domani e mercoledì che sono i giorni canonici di massima affluenza. Lavoro di ordinaria amministrazione, quindi, anche per le pattuglie della polizia municipale che sono state dislocate all'incrocio di via Ponticelli, a contrada Margiacca ed in altri punti nevralgici dove anche negli orari di maggiore affluenza non si sono creati disagi o assembramenti.



Ad agevolare la circolazione anche l'eliminazione dei semafori a ponte San Nicola dove continuano i lavori per i nuovi marciapiedi, ma quelli per la sistemazione della frana sono conclusi e pertanto la carreggiata è stata di nuovo ampliata con la circolazione che può avvenire in entrambi i sensi di marcia. In considerazione dei divieti di sosta e della restrizione della circolazione, quella odierna, visto che ci sarà la riapertura di uffici e attività commerciali nella zona via San Pasquale, primo tratto viale Rettori, via Ponticelli e via Collevaccino, sarà una giornata che metterà a più dura prova il piano traffico che, ricordiamo, sarà in vigore fino a mercoledì compreso dalle 7 alle 18 in concomitanza con la chiusura del cimitero. Sono stati 1.200, intanto, i ticket venduti ieri per il servizio trasporto al cimitero da parte degli autobus urbani.

Da registrare, intanto, che l'assessore Luigi Ambrosone e i delegati dei sindacati provinciali del settore trasporti - per la Cgil Giuseppe Anzalone, per la Cisl Edoardo Marra, per la Uil Cosimo Pagliuca e per Ugl Giuseppe Minicozzi - si sono incontrati su richiesta del sindaco Mastella e dello stesso Ambrosone a seguito della proclamazione dello sciopero per rivendicare corrette relazioni industriali, e protestare contro le reiterate inadempienze da parte della società dei trasporti Trotta Bus che gestisce «il trasporto pubblico in città. «Ho provveduto - ha spiegato Ambrosone - viste le giuste motivazioni poste dai sindacati, rispetto alla vertenza in atto, a rassicurarli. Inviterò la Trotta a dar vita già da questa settimana a un tavolo di confronto per poter addivenire alla possibile soluzione delle questioni oggetto di confronto. Su richiesta dei sindacati ho inoltre provveduto a rappresentare a Trotta la necessità di un maggior utilizzo delle risorse umane in servizio in azienda per poter garantire la massima efficienza dei servizi ai cittadini». I sindacati preso atto dell'impegno concreto hanno dato la disponibilità, non appena sarà convocato il tavolo di confronto, a revocare il programma degli scioperi.

