Loculi nuovi in vendita, ma c’è il rischio che non vadano nelle mani giuste. Ovvero, di chi si trova alle prese con l’esigenza di dare sepoltura a un proprio congiunto ma non può farlo perché gli spazi sono stati già acquistati da chi, buon per lui, può rimandare l’appuntamento con l’ora fatale. A sollevare il tema è stato due giorni fa il consigliere di maggioranza Antonio Capuano, richiesta prontamente messa all’ordine del giorno della seduta odierna della commissione Patrimonio, convocata ad horas dal presidente Antonio Picariello, che ha ottenuto la pronta disponibilità alla partecipazione dell’assessore delegato Attilio Cappa.

Sul tavolo la procedura avviata dall’amministrazione per la realizzazione di 240 nuovi loculi. A non convincere Capuano, ma non soltanto, chiaramente non è la finalità dell’iniziativa da tutti condivisa, ma la strada scelta per raggiungere l’obiettivo, ossia la costruzione in autofinanziamento dei sacelli con assegnazione in concessione trentennale. Il bando pubblicato il 16 maggio da Palazzo Mosti ha fissato in 3.500 euro per le file prima, seconda e terza (dal basso), e in 3.000 euro per la quarta, il prezzo degli spazi, sensibilmente superiori a quelli finora praticati. In tal modo, l’operazione non avrebbe oneri sul bilancio comunale, autofinanziandosi. Si prevede la costruzione di 5 blocchi da 48 sepolture, il 30 per cento dei quali (24 nella fila 4 e 48 nella fila 5) resterebbe nelle mani del Comune. «Rischiano di non essere sufficienti - rileva Antonio Capuano -. È fin troppo facile prevedere che in tanti si avvarranno della facoltà di acquistare un loculo, ma per ovvie ragioni punteranno a occuparlo il più tardi possibile. Spazi che dunque possono restare inutilizzati per anni, mentre giorno per giorno occorrono sepolture disponibili. Diverso sarebbe se il Comune costruisse i loculi e li gestisse direttamente in funzione delle esigenze effettive che si vengono a creare, come si è sempre fatto finora. Vorrei comprendere, pertanto - conclude Capuano -, chi e perché ha optato per cambiare rotta rispetto alla linea seguita fin qui».

Nel mirino c’è la delibera di giunta del 15 maggio, che ha dato il la all’avviso pubblico stilato dal dirigente Maurizio Perlingieri. Un fronte polemico in maggioranza? «Assolutamente no - replica secco Capuano -. Non c’è alcuna polemica nel chiedere delucidazioni su fatti specifici di estremo interesse collettivo». Premura avvertita anche dal presidente della commissione Antonio Picariello, che a sua volta puntualizza: «Non bisogna vedere fantasmi laddove non ve ne sono. Il tema è tra i più sensibili che possano esservi, ed è giusto che i consiglieri ottengano tutti i chiarimenti che ritengono opportuni. Ed è per questa ragione che ho chiesto la presenza in audizione dell’assessore Cappa, prontamente fornita». In vista del confronto di questa mattina anche Rosario Guerra, altro esponente di maggioranza, anticipa l’intenzione di formulare qualche quesito: «Porrò dei rilievi all’assessore Cappa perché effettivamente dalla lettura del bando emergono perplessità che vanno fugate al più presto. I beneventani hanno una particolare sensibilità per i propri cari defunti e abbiamo già raccolto sollecitazioni in questi giorni».

LA LINEA

Chiarimenti che il delegato alle Politiche cimiteriali Attilio Cappa fornirà nel dettaglio questa mattina ai componenti la commissione. E che, in linea generale, anticipa: «Comprendo l’attenzione dei consiglieri al tema, sicuramente sentito, ma posso rassicurarli fin d’ora che non c’è alcun rischio di restare senza loculi. La realizzazione di nuove sepolture in autofinanziamento è, infatti, un’iniziativa ulteriore rispetto alla ordinaria gestione dei posti che ogni anno si liberano, e che fin qui ha sempre consentito di dare risposta alle esigenze, sia pure con qualche affanno. Abbiamo previsto una quota del 30 per cento che resta nella disponibilità del Comune e che ci permetterà di far fronte a eventuali e malaugurate necessità superiori al trend statistico usuale. Il tutto - aggiunge l’assessore - considerando che quest’iniziativa va contestualizzata nel più corposo piano di realizzazione di spazi idonei che prevede l’estensione del cimitero in project financing. Abbiamo inoltre in programma la costruzione di un tempio crematorio, per il quale abbiamo già fatto istanza alla Regione».