Cimitero, pronto il piano anti-ingorghi e disagi: navette e stop alle auto

È stata già predisposta l’ordinanza comunale per il dispositivco di traffico e le iniziative collegate alla commemorazione dei defunti. Al cimitero comunale si potrà accedere con le auto soltanto fino a sabato prossimo A partire da domenica e fino a mercoledì 2 novembre compreso, invece, scatterà il blocco alla circolazione.

Per recarsi al camposanto e fare visita ai defunti sarà possibile utilizzare esclusivamente gli autobus urbani, fatta eccezione per i portatori di handicap, muniti di regolare autorizzazione, che avranno la possibilità di usufruire di mezzi privati che saranno parcheggiati in un’area riservata . Non mancheranno quelli che secondo tradizione si recheranno a piedi e in tal senso è stato previsto il maquillage dell’intero tratto di via Cimitero con rimozione dei rifiuti e taglio delle erbacce. L’assessore Luigi Ambrosone, unitamente ai colleghi degli altri assessorati coinvolti <WC1>e al personale del settore traffico e ufficio cimitero, con la collaborazione del comandante della polizia municipale Fioravante Bosco ha anticipato i tempi predisponendo tutti gli aspetti logistici per evitare disagi, problemi o confusione, considerato che si prevede l’afflusso di migliaia di visitatori, considerato che sono finite anche le limitazioni concernenti la pandemia.



«Come già avvenuto negli anni scorsi – dice Ambrosone – abbiamo provveduto a confermare in blocco tutti i provvedimenti risultati graditi all’utenza e che hanno consentito a tutti di poter rendere visita ai defunti limitando inconvenienti o altro. Un discorso reso possibile grazie alla collaborazione tra i vari assessorati e soprattutto con il management di Trotta Bus che ha confermato la propria disponibilità a oragnizzare servizi speciali e continuativi con la propria flotta per l’intera durata d’apertura del cimitero. Abbiamo deciso di estendere a quattro i giorni la chiusura al traffico veicolare perché riteniamo che già da domenica si sarebbero verificati inconvenienti e invgorghi, considerato che in passato , nei giorni di festa per il ponte di Ognissanti , in tanti anticipavao le visite ai defunti, e anche per dare la possibilità di evitare il più possibile assembramenti. È evidente che affinché tutto proceda per il meglio e il piano si confermi pienamente funzionale sarà fondamentale la collaborazione di tutti».



Il dispositivo per il traffico prevede il presidio dei vigili lungo via Ponticelli e via San Pasquale dove nei quattro giorni potranno accedere con auto proprie soltanto i residenti mentre nei tratti dove transiteranno gli autobus, specie quelli con carreggiata limitata, sarà previsto il divieto di sosta. I capolinea per gli autobus che fungeranno da servizio navetta sono stati confermati in piazza Risorgimento e in piazza Cardinal di Pacca (piazza Santa Maria) considerato che c’è ampia possibilità di parcheggio per c hi intenderà servirsi dei mezzi pubblici. Nella zona saranno allestiti dei botteghini mobili per poter acquistare i biglietti.

Già fissato il costo : si pagherà 1,20 euro per una singola corsa. Già è stato allertato il personale di Trotta, i cui rappresentanti nella giornata odierna avranno ulteriori contatti con i rappresentanti di palazzo Mosti e comunicheranno anche il numero degli autobus che saranno messi a disposizione e che naturalmente saranno aumentati nei giorni di maggiore affluenza, in particolare martedì e mercoledì. Come sempre per la commemorazione dei defunti in mattinata presso la chiesa madre del cimitero sarà celebrata la messa alla presenza delle massime autorità cittadine. Il Comune , considerato anche il particolare momento economico, per agevolare gli operatori commerciali per quest’anno ha previsto anche la possibilità di svolgere attività di vendita su suolo pubblico di piante e fiori ornamentali nelle aree limitrofe sia a piazza Risorgimento che a piazza Cardinal Pacca (ovvero in prossimità delle fermate del servizio trasporto pubblico per il cimitero), durante il periodo della commemorazione dei defunti (dal 30 ottobre al 2 novembre). Ieri è scaduto il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati. Complessivamente è stata fissata la disponibilità di dieci posteggi per entrambe le piazze.