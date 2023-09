«Il cimitero scoppia, urge l'allargamento». Non una novità assoluta, in verità. Ma a rinverdire l'attualità dell'allarme arriva una voce autorevole come quella del dirigente di settore Maurizio Perlingieri, autore della missiva spedita tre giorni fa all'amministrazione comunale per accelerare le procedure finalizzate al reperimento di nuovi spazi.

«Facendo seguito a pregressa corrispondenza riguardo le problematiche afferenti la gestione del Cimitero comunale - scrive il responsabile del settore Politiche cimiteriali - al fine di poter intraprendere un percorso rivolto alla soluzione definitiva di dette problematiche, si rappresenta la urgenza non procrastinabile di procedere con la massima sollecitudine alla promozione di una specifica procedura di project financing, con il duplice obiettivo di adeguare l'esistente cimitero e realizzare l'ampliamento di esso. Pertanto, essendo inderogabilmente propedeutico dotarsi preliminarmente di uno specifico Piano regolatore delle funzioni e dei servizi preposti alla razionale gestione del Cimitero comunale, con la presente - concludeva Perlingieri - si avanza richiesta di prelevamento dal Fondo di riserva di una somma stimata in euro 30mila da destinare al conferimento di specifico incarico professionale volto ad acquisire l'indispensabile Piano regolatore cimiteriale».

Una istanza senza troppe perifrasi, che la giunta comunale non ha potuto fare altro che recepire di buon grado dando il nulla osta immediato, con delibera approvata nella stessa giornata, al prelievo urgente della somma richiesta. Una rapidità che fornisce la misura della premura assegnata alla questione.E del resto, la capienza della struttura di Ponticelli è da tempo al limite malgrado i 44mila metri quadrati di superficie e le 420 sepolture complessivamente esistenti.Per avere la certezza di poter seppellire i propri cari, i beneventani che non si sono premurati tempestivamente di acquisire un loculo devono attendere la conclusione delle periodiche operazioni di estumulazione delle salme giunte al compimento dei 30 anni di permanenza previsti dalla legge, prima del transito nell'ossario comune. Una contabilità sul filo rivelatasi fin qui efficace, ma che non fa dormire sonni tranquilli.

Torna quindi d'attualità la proposta di realizzare una struttura ex novo in ampliamento all'esistente, che consenta una gestione senza thrilling.

L'intervento è inserito anche nell'ultimo Piano triennale delle opere pubbliche con un maxi investimento da 22 milioni da realizzare in project financing, ovvero attraverso il ricorso al contributo parziale di privati da coinvolgere poi nella gestione temporanea del sito. Stando al cronoprogramma indicato nella scheda analitica, l'opera dovrebbe completare la fase di progettazione entro la fine dell'anno e andare in appalto nella prima metà del 2024, con avvio dei lavori a luglio del prossimo anno. Propositi che dovranno però rivelarsi in grado di superare gli scogli incontrati più volte in passato dall'iniziativa.

L'allargamento del cimitero in partnership con i privati era stato tentato già dall'amministrazione D'Alessandro che nel 2006 aveva scelto la strada dell'Accordo di programma in variante al Piano regolatore, e individuato il raggruppamento aziendale promotore. Dopo aver incassato il parere favorevole della conferenza di servizi e il via libera del Consiglio provinciale, l'iter si arenò prima di arrivare alla stipula dell'Accordo. L'idea fu ripresa in esame anche nel corso del decennio sindacale di Fausto Pepe, ma senza arrivare a uno sbocco operativo.