Micaela Ramazzotti ospite del «Bct Festival»

Micaela Ramazzotti sarà tra gli ospiti del «Festival del cinema e della televisione di Benevento» in programma nel capoluogo sannita dal 20 al 25 giugno e affidato come di consueto alla direzione artistica di Antonio Frascadore. L’attrice è reduce dal successo di «The good mothers», nel quale interpreta il ruolo di Lea Garofalo, ed in attesa dell’uscita nel prossimo autunno del suo primo film «Felicità».

La Ramazzotti è tra gli artisti più amati ed apprezzati dalla critica e dal pubblico e tra i personaggi più attesi di questa settima edizione di Bct. La sera del 21 giugno sarà la protagonista di un omaggio ad Anna Magnani, nella ricorrenza dei 50 anni dalla scomparsa della grande attrice italiana.

Micaela Ramazzotti, con la produzione dell’Università degli studi del Sannio, darà vita ad un’intensa serata con un recital in onore della Magnani, ripercorrendo i momenti più significativi della carriera di questa grande interprete del cinema italiano.