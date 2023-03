Cinghiali adulti e cucchioli pascolano nelle aiuole e due passi dal centro di Benevento

Sos cinghiali a Benevento. Questo pomeriggio un nuovo avvistamento in via Piano Morra, centro abitato e zona altamente frequentata dagli amanti del jogging. Due cinghiali e quattro cuccioli ungulati, infatti, sono sbucati all’altezza dell’azienda Cerme, spaventando residenti e corridori.

Gli animali, fortunatamente, non hanno dato segni di aggressività ma non è il primo, ne sarà l’ultimo, episodio di un problema annoso e mai realmente risolto. Un segnale evidente della presenza massiccia di cinghiali in città, non solo sulle sponde dei due fiumi che bagnano Benevento, ma anche a ridosso del centro urbano.