Domenica 21 Aprile 2019, 15:00

Un investimento di 4,9 milioni per la «Casa della città». È il progetto che ci si propone di realizzare in piazza Duomo, in luogo del Museo di arte contemporanea, una delle novità emerse dalla rimodulazione dei Pics (Programmi Integrati Città Sostenibile). Al piano terra, piazza coperta e front-office turistico. A quelli superiori, sale espositive dedicate ad archivio municipale, alle raffigurazioni della città nella storia, con particolare approfondimento ai bombardamenti del 1943. Con video di Steven Spielberg sul bombardamento della città. Quindi, una mini sala espositiva con tecnologie 3d e virtuali trasformazioni della città nella storia. Ambienti destinati a luogo di incontro e studio sul tema della storia dell'urbanistica e dello sviluppo della città. Ambienti destinati alle cartoline storiche e significative donate dai cittadini quali elementi di memoria collettiva della città. Infine, il terrazzo, con bar ristorante panoramico gestito dalle associazioni del volontariato e no profit.