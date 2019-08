CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 29 Agosto 2019, 11:00

CIRCELLO - Ieri il sindaco Gianclaudio Golia ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Colle Sannita nei confronti di un operaio del posto, che lo avrebbe minacciato in seguito a un'ordinanza di esproprio per un terreno comunale, occupato abusivamente, senza versare il canone al Comune, per i suoi cani. «Se mi costringi a togliere i cani, ti investo con la macchina. Hai capito che ti investo?». È quanto avrebbe detto l'uomo, secondo il racconto fatto ai carabinieri dallo stesso sindaco, che aveva incrociato l'operaio 52enne alla guida di un furgone mentre passeggiava in via Parco San Vito.