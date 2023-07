Gastronomia, birra e divertimento. La frazione Cirignano di Montesarchio, ai piedi del Taburno, torna a fare da cornice alla sesta edizione della «Festa della birra»: un evento che, dopo i successi registrati in passato, anche quest'anno torna con un calendario di ricco di eventi. La manifestazione si terrà dal 7 al 9 luglio. Protagoniste delle tre serate saranno, ovviamente, le birre alla spina, bionde e rosse (e ora anche birra senza glutine), accompagnate da prodotti tipici locali.

La manifestazione è stata organizzata dall'associazione «Cirene», formata da un gruppo di giovani di Cirignano che, ogni anno, ridanno vita alla frazione montesarchiese con un evento diventato ormai un appuntamento fisso. «Tutta la comunità ha commentato il presidente di "Cirene", Pellegrino Zotti aderisce a questo evento con grande partecipazione, devo dire che c'è davvero l'impegno di tutti per la riuscita delle tre serate. Durante la festa la nostra piazza sarà attrezzata con tanti posti a sedere e un'area dedicata ai più piccoli. Questi appuntamenti per noi rappresentano importanti momenti di socialità e aggregazione. Ringrazio ha concluso le tante persone che stanno collaborando per organizzare l'evento nel migliore dei modi».

Dunque, si parte venerdì sera con «Charlie d'Agosto» e «Popcorn Band» in concerto. Sabato sera, invece, ad esibirsi sarà una cover band «La forza della banda» ispirata a Ligabue. Entrambe le serate proseguiranno fino a notte fonda con il divertimento e la musica del dj set. Per la giornata conclusiva, domenica 9 luglio, in mattinata in piazza San Sebastiano arriveranno le Vespe per un raduno organizzato in collaborazione con il club di Airola. I curiosi e gli appassionati delle due ruote, saranno accolti con un aperitivo di benvenuto. Nel corso delle tre serate - patrocinate dal Comune di Montesarchio - sarà possibile degustare primi piatti realizzati con prodotti tipici locali, fritture e sfizioserie che saranno servite con diverse tipologie di birra; domenica la comunità di Cirignano sarà pronta ad accogliere amici e visitatori sia a pranzo che a cena, per una lunga giornata di festa con l'intrattenimento di «Patrizio & Micky» e la musica popolare.

Quella di Montesarchio si preannuncia un'estate con un fitto calendario di eventi, dall'arte alle tradizioni. Intanto, dopo il successo riscosso dalla mostra «GeoArt» di Michele Stanzione, allestita all'interno della Torre di Montesarchio, il Mansc ha deciso di prorogare l'esposizione di due mesi, ovvero fino a domenica 3 settembre. Si tratta di una mostra - curata da Rosanna De Cicco e realizzata per sostenere la candidatura a sito Unesco del Parco del Taburno-Camposauro - che raccoglie una serie di immagini che tracciano e narrano una storia fatta di luoghi e di paesaggi nei vari aspetti della natura. Sarà possibile visitare «GeoArt» il sabato e la domenica negli orari di apertura della Torre: dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.