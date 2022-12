Il piccolo ha bisogno di esami approfonditi. Comprensibile l'apprensione, specie se il cucciolo in questione è quello di un dinosauro unico al mondo. Ciro è atteso da un ciclo di rilevazioni diagnostiche dalle quali potrebbero scaturire altre meraviglie. Non finisce di stupire Scipionyx samniticus, il fossile ai più noto con il nomignolo partenopeo.

APPROFONDIMENTI Paestum, brividi jurassici nel Parco dei dinosauri Dinosauri, scheletro Tyrannosaurus Rex all'asta: esemplare da 25 milioni di euro

Da lunedì il prezioso reperto lascerà gli uffici cittadini della Soprintendenza per raggiungere Napoli. Sarà sottoposto a nuove indagini promosse da Matteo Fabbri, ricercatore italiano del Museo di storia naturale di Chicago, convinto assertore della possibilità che il fossile possa ancora riservare eccezionali sorprese. Trova così attuazione l'iniziativa che era già stata prospettata qualche anno fa, senza che si concretizzasse. Il via libera è arrivato dal vertice della struttura ministeriale Gennaro Leva e dal funzionario archeologo Simone Foresta, in sinergia con il responsabile della sede beneventana Gerardo Marucci.

«Nonostante Scipionyx sia stato studiato intensamente - commenta Leva - molto rimane ancora da scoprire, in particolare riguardo alla modalità di conservazione dei tessuti molli e alla loro organizzazione tridimensionale. Queste nuove informazioni darebbero una prospettiva unica per comprendere più a fondo la transizione evolutiva più spettacolare avvenuta nel nostro Pianeta: quella dai dinosauri carnivori agli uccelli attuali»

Parole che lasciano intuire quelle che potrebbero essere le risultanze attese delle nuove indagini. Già in passato si era ipotizzato che il cucciolo di dinosauro avesse sul dorso accenni di piumaggio del tutto simile a quello dei volatili. Ma bisognerà attendere i riscontri delle indagini che avranno inizio lunedì a Napoli.

«Il progetto - spiega ancora la Soprintendenza - prevede un programma di studio dei tessuti scheletrici e molli di Scipionyx attraverso la digitalizzazione in tre dimensioni del fossile tramite scansioni tomografiche computerizzate. Questa tecnologia, applicabile anche in Italia, si basa sulla scansione tridimensionale di oggetti in maniera non invasiva, senza alcun rischio di danno o alterazione degli stessi. Contrariamente alle radiografie comuni, la tomografia computerizzata ottiene sezioni del volume analizzato permettendo non solo la digitalizzazione superficiale del reperto, ma anche la visione delle strutture interne, altrimenti impossibili da studiare».

È scattata quindi la caccia al centro idoneo più adatto, individuato nel laboratorio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia presso l'Osservatorio vesuviano. E saranno numerosi gli esperti che si cimenteranno nella nuova, inebriante scommessa scientifica. In primis il promotore Matteo Fabbri con il collega al museo di Chicago Jingmai O'Connor. Non potrà mancare il supporto di Cristiano Dal Sasso, ricercatore del Museo di Storia naturale di Milano che per primo individuò in quella lastra di pietra raccolta a Pietraroja dal compianto Giovanni Todesco qualcosa di assolutamente eccezionale.

Nel panel di esperti ci sarà anche il contributo dell'Università del Sannio. Saranno della partiti i docenti associati del Dipartimento di Scienze Filomena Ornella Amore, Celestino Grifa, e la professoressa ordinaria Maria Moreno. Il team sarà completato da Lucia Pappalardo, prima ricercatrice all'Ingv.

Ci sono grandi aspettative sulla nuova ricerca che potrebbe aggiungere ulteriori tasselli di conoscenza al reperto venuto alla luce sui monti sanniti nel 1980 e riconosciuto nel 1998 Scipionyx come uno dei fossili più importanti nella storia della paleontologia. Celeberrima la copertina dedicata da Nature, autentica bibbia della divulgazione scientifica mondiale, in virtù dell'eccezionale stato di conservazione del fossile, caso tuttora unico al mondo, che permette di risalire persino al pasto consumato da Ciro poco prima della morte.