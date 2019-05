Il sindaco di Benevento Mastella: «Ciro» va spostato, dov'è ora non lo vede nessuno

Martedì 21 Maggio 2019, 14:36

Il fossile del baby dinosauro Ciro «non sta bene dove è adesso», cioè in una sala della sede della Soprintendenza archeologica di Benevento e Caserta, «perché è poco accessibile e la città è disponibile a collaborare per trovare una soluzione». Lo ha detto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, durante la conferenza stampa di presentazione del congresso della società Italiana di Paleontologia che fino al 25 maggio si svolge nel capoluogo sannita e a Pietraroja, il comune dove nel 1980 è stato trovato il fossile di Ciro, ovvero Scipionyx samniticus.«Capisco che ognuno tenda a tenerlo per sé ma - ha proseguito il sindaco - bisogna renderlo accessibile al pubblico, secondo me pochi, quando arrivano a Benevento, sanno che c'è il fossile». Sulla collocazione del fossile «c'è da sempre una disputa e anche io, quando il fossile era presso il Museo di Storia Naturale di Milano, ho presentato diverse interrogazioni parlamentari per chiedere di riportarlo qui». Il fossile di Ciro «è un grande patrimonio e - ha aggiunto Mastella rivolgendosi ai paleontologi presenti in sala - dateci anche voi dei suggerimenti e delle indicazioni. Diteci quello che è meglio fare per renderlo fruibile, perché le istituzioni devono anche avere la capacità di ascoltare i suggerimenti».Il presidente dell'Ente Geopaleontologico di Pietraroja ha rilevato che la «gestione del fossile non è facile da affrontare immediatamente, ma il nostro ente ne discuterà e valuterà al meglio possibile». Per la senatrice del Movimento 5 stelle, Danila De Lucia, che era presente alla conferenza stampa «l'attuale collocazione del fossile non è sbagliata» perché il reperto «è di proprietà della Soprintendenza, ma va solo migliorata. Quando poi sarà completato il Parco Geopaleontologico di Pietraroja si potrà valutare se portarlo lì».