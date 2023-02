Comincia a prendere forma il cartellone dell'edizione 2023 di "Benevento Città Spettacolo". Dopo la parentesi sanremese, il direttore artistico della kermesse, Renato Giordano, ha segnato sul taccuino alcuni nomi da contattare per la 44esima edizione della manifestazione beneventana.

Giordano, presente nella platea del festival in seconda fila seduto al fianco di Alba Parietti, ha avuto l'occasione di avvicinare i protagonisti dell'appuntamento sanremese, prendendo anche spunto per il "suo" festival. Certamente manca ancora il tema per l'ottava direzione artistica che vedrà Giordano uguagliare Maurizio Costanzo nella continuità della direzione artistica.

APPROFONDIMENTI Santa Sofia, ok ai fondi per valorizzare il sito Unesco Mastella: «Parco Verde intitolato a De Mita, presto l'apertura»

«Ancora non ho messo a fuoco il tema della 44esima edizione del festival conferma Giordano in partenza per una vacanza sulla neve - . Un'idea già c'è, comunque devo definirla nei dettagli». Il tema, secondo il direttore artistico, sarà il punto di riferimento per le performance dei partecipanti, su un filone abbastanza ampio, che troveranno spazio in cartellone. Già, dopo Sanremo, circolano le prime indiscrezioni. Si parla di Biagio Antonacci per uno dei due concerti importanti che animeranno il palinsesto di Città Spettacolo. Al cantautore milanese dovrebbe essere assegnato il concerto di apertura della manifestazione artistica. «Vedremo se il contatto si concluderà positivamente anticipa Giordano -,molto dipende dalla disponibilità dell'artista con date libere per una sua presenza a Benevento. È certo, comunque, che il nome di Antonacci è quello inserito al primo posto nella lista degli artisti contattati e da contattare». Due i concerti previsti in cartellone, uno dedicato ai più giovani, sul filone di «Che trap!» proposto lo scorso anno con Lazza, Rhove e Geolier, l'altro dedicato ad abbracciare la fascia degli spettatori più adulti che dovrebbe vedere sul palco Antonacci.

"Città Spettacolo" anche per la prossima edizione non cambierà formula, proponendo appuntamenti di teatro, musica, danza, teatro bambini, mostre e incontri. «Al momento è decisamente presto conferma il direttore artistico per definire il cartellone. Occorrerà aspettare le proposte della stagione estiva, seguendo i tour che gli artisti effettueranno, sia per quello che riguarda il teatro che la musica». Attese anche le proposte degli artisti del territorio ai quali sarà riservato un ampio spazio del cartellone con il contributo anche del Conservatorio di Benevento. Sicuramente ci sarà il teatro dedicato agli spettatori più piccoli, perché «tengo molto ai bambini e mi piace vedere le intere famiglie presenti in sala» conferma Giordano. Confermati anche i concerti pomeridiani al Teatro Romano, seguiti da un pubblico numeroso, mentre c'è qualche dubbio per i concerti notturni sempre nel magnifico scenario dell'area archeologica anche se una buona parte di spettatori lo scorso ano si trattenne fino alle due per ascoltare Riccardo Fogli. Sicuramente tra le location scelte tornerà il teatro Comunale e, se ci sarà la disponibilità, anche il teatro De Simone. Dubbi per il San Nicola, considerato davvero piccolo per ospitare uno spettacolo della manifestazione. L'attenzione di Giordano è rivolta all'Hortus Conclusus: «Se i lavori saranno conclusi in tempo, mi piacerebbe molto ospitare gli spettacoli nel magnifico giardino creato da Paladino, così come sottolinea vorrei utilizzare anche l'accogliente foyer del Comunale per qualche appuntamento di musica o di teatro che richiede un ascolto più attento. I concerti si svolgeranno in piazza Risorgimento per consentire una massiccia affluenza di pubblico in sicurezza, mentre il Teatro Romano sarà sede jolly per teatro, musica e danza, oltre a performance e recital di singoli artisti. La data? Nel rispetto della tradizione la manifestazione si svolgerà nell'ultima settimana di agosto con inizio, probabilmente, il 25 agosto».