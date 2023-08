È la serata di Matteo Paolillo, sicuramente tra i protagonisti di questa edizione di «Benevento Città Spettacolo». Noto al grande pubblico per essere tra i i principali interpreti della serie televisiva «Mare fuori» nei panni di Edoardo, Paolillo racconterà dal palco di piazza Risorgimento (ore 22 ingresso su invito gratuito) la sua vita e la carriera a metà strada tra cinema e musica. Paolillo, salernitano classe 1995, ha la recitazione nel sangue avendo cominciato a calcare il palcoscenico ad appena 13 anni in una piccola compagnia locale. Diplomato al Centro sperimentale di cinematografia debutta nel 2016 in tv. Ma il grande successo lo premia quattro anni dopo con «Mare fuori» la seguitissima serie televisiva diretta da Carmine Elia. Ma, oltre a raccontare la carriera cinematografica e televisiva, Paolillo farà ascoltare dal vivo i suoi successi musicali a partire dall'esordio con «Come Te».

APPROFONDIMENTI Pietrelcina, Scocca all'attacco: «Abbiamo debiti per oltre 5 milioni di euro» #LongobardExperience a Benevento, è l'invasione di Igers

Sarà una serata «Tra set e musica» , come impostata dal direttore artistico di Città Spettacolo Renato Giordano, per presentare questo artista a tutto tondo che sa passare perfettamente dalle note alle parole mettendoci dentro una forza tale che gli ha reso possibile raggiungere il successo. Inoltre stasera potrebbe venir fuori anche qualche anticipazione sulla nuova serie di «Mare fuori», la quarta, che andrà in onda a febbraio del prossimo anno.

La serata con Paolillo fa da anteprima ai due concerti, quello con Gianni Morandi (il 28 agosto) e quello con Geolier (29 agosto) punte di diamante del cartellone della 44esima edizione del festival beneventano. E' opportuno sottolinere che le prime due sere di «Città Spettacolo» hanno visto una buona affluenza di pubblico che ha fatto segnare il sold out per le visite drammatizzate alla Rocca dei Retori ed al Teatro Romano con la compagnia sannita Red roger. Protagonista assoluto è stato il Conservatorio di Benevento che ha messo in campo, nella serata inaugurale, un concerto di musica sinfonica e lirica, diretto dal maestro Maurizio Petrolo, e «E stelle e Napole» spettacolo scritto e diretto dal maestro Luigi Ottaiano con l'Orchestra stabile della canzone napoletana che hanno fatto registrare molte richieste di bis. Ma veniamo al cartellone di questa giornata che riserva anche un appuntamento dedicato ai più golosi con la Maxi bruschetta, dalla lunghezza di 70 m che sarà realizzata dalla Coldiretti questa mattina (ore 13) come «aperitivo» per la terza serata del festival.

Ad aprire gli incontri come sempre sarà la sezione Piazze d'Autore con la presentazione del Libro «Il silenzio degli adolescenti» (Graus edizioni) con Angela Procaccini (piazza Torre ore 19,30) a seguire Marco Lissoni per la presentazione di «Improbabile vendetta» ( Viola editrice) alle 20,30. Spazio alla musica con il tributo a Lucio Dalla con «La sera dei miracoli» con Marika Mirra, Andrea Villani, Emilia Vitale e Lorenzo Paoletta. Alle ore 23 «Piacere di conoscerti» con Luca Pugliese e Marco Zurzolo, modera Luigi Carbone. In palcoscenico anche Peppe Fonzo che al teatro Comunale (ore 20,45 ingresso su invito gratuito) propone «Cantattore» un testo scritto e diretto dallo stesso artista beneventano con una passione grandissima per la musica.

Nei giardini della Rocca dei Rettori (alle 20,30) ritorna il teatro ragazzi con «Peter Pan» di Antonella Petrera per la regia di Antonello Arpaia e in piazza S. Sofia «Mare dentro» con i solisti della Compagnia «Balletto di Benevento» con la partecipazione di Maurizio Tomaciello. In piazza Roma alle ore 21 concerto di «Ice angels 32» e, (ore 22,30), la band dei «Free rolling».