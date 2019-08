CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 15 Agosto 2019, 13:04

A dieci giorni dal via è già polemica su «Città Spettacolo». Da un lato i cittadini che risiedono nelle stradine del centro, location d'elezione dello storico festival giunto al quarantennale. Dall'altro il Comune giudicato irrispettoso dei diritti di chi, in quei vicoli fascinosi ma decadenti, ci vive tutto l'anno. «Basta leggere il programma del festival per comprendere quale considerazione si abbia di noi: nessuna», esordisce amaro Gennaro Del Piano che si fa interprete del sentire diffuso tra gli aderenti al comitato di quartiere Centro storico. «Il Comune - spiega Del Piano - si accinge a violare disinvoltamente le norme che esso stesso ha emanato. L'ordinanza sindacale del 28 giugno stabilisce che le emissioni sonore nei giorni infrasettimanali e di domenica non possono andare oltre mezzanotte. Invito tutti a leggere il programma della rassegna per verificare se tale regola è rispettata: fin dalla serata d'esordio, domenica 25 agosto, sono previsti dj set in piazza Arechi II con inizio fissato alla mezzanotte. Stesso discorso lunedì 26 e martedì 27. Mercoledì 28 e giovedì 29 poi si terranno concerti di musica folk e rap. Credo non occorra aggiungere altro. Inoltre anche quest'anno il festival determinerà per noi un periodo di esodo forzato. Dovremo lasciare l'auto a chilometri di distanza perché l'intero centro storico sarà interdetto indiscriminatamente. Quali soluzioni alternative ha immaginato il Comune per alleviare i gravi disagi arrecati in particolare a persone anziane o con handicap motorio?».