Città Spettacolo, i residenti: «Rumore, sospesi i diritti»

«Nostro malgrado abbiamo dovuto prendere atto che la Città Spettacolo, ancora una volta, ha significato il totale dispregio dei diritti dei singoli in favore di una manifestazione che non dovrebbe consentire deroghe al rispetto delle norme». È Luigi Marino, presidente del comitato Centro storico, a rappresentare in una nota, le proteste dei residenti della zona. «Questo Comitato - scrive - aveva avanzato specifiche richieste in tema di esatta indicazione dei limiti acustici in centro storico. Il Comune di Benevento ha emanato una ordinanza contingibile ed urgente, con la quale ha posto, per la prima volta, il problema relativo all'inquinamento acustico e alla soglia di tollerabilità, non ha inteso indicare i limiti in dB e, cosa ancor più grave, ha creato una zona franca che si nasconde in quella espressione sottofondo, talmente fumosa da essere facilmente utilizzata per eluderne le finalità della ordinanza stessa. Nel corso della kermesse, però, si è assistito ad una deroga, totale e immotivata, delle norme relative alle immissioni rumorose ed alla diffusione della musica. Vi sono state, da parte dei cittadini, numerose chiamate alle forze dell'ordine. In pratica, per tutta la durata di Città Spettacolo, sono stati sospesi i diritti dei cittadini che vivono in quel luogo. Inoltre, come se non bastasse, oltre al danno, abbiamo dovuto assistere alla beffa di leggere delle dichiarazioni, rese al limite della provocazione, da parte del direttore artistico».

Sul caso specifico, Marino sottolinea che «abbiamo sempre preteso di interloquire con le istituzioni, nel rispetto reciproco, ma nella convinzione che ad ognuno attenga una determinata funzione. Non abbiamo inteso rispondere alla provocazione. Oggi, però, alla fine di questa edizione della Città Spettacolo, pretendiamo di sapere se è corretto e lecito, in ragione di un preteso diritto al divertimento e alla buona riuscita di una rassegna comunale, disattendere ai doveri propri di un Comune. Se è, quindi, lecito, che per tutta la durata della Città Spettacolo si sia consentito, sistematicamente e scientemente, di superare i limiti necessari a garantire la quiete pubblica ed il rispetto. Lo stesso quesito lo poniamo alla Procura».