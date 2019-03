Martedì 26 Marzo 2019, 08:00

«Un filare di Falanghina nel cuore dei Sassi». Sarà questa l’iniziativa che sancirà ufficialmente il gemellaggio tra le due capitali europee di Matera e Sannio Falanghina. L’annuncio è arrivato nella mattinata di ieri, nell’ambito dell’incontro promozionale andato in scena nella città lucana per la presentazione del progetto «BioWine» che, nella sua attuazione, coinvolgerà anche diverse realtà della Basilicata, alla presenza di un’ampia delegazione dalla provincia di Benevento. «Avvieremo una collaborazione forte - ha dichiarato il sindaco di Guardia Sanframondi Floriano Panza -. Le piante saranno donate dal Consorzio di tutela “Sannio Vini”, così come ha confermato anche il vice presidente Domizio Pigna, posizionate nelle prossime settimane in uno spazio che è già stato individuato e che rappresenterà una vetrina di assoluto prestigio per tutti quanti noi. Abbiamo sempre sostenuto la necessità di spostarsi dai nostri confini per promuovere il territorio ed è quello che stiamo facendo».