Parte oggi a Benevento la scuola regionale di «Cittadinanza Euromediterranea» che ha l'obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere i giovani nella consapevole e concreta attuazione dei diritti e dei doveri della cittadinanza attiva e responsabile, di favorire la diffusione di una cultura integrata dell'identità europea, della solidarietà, della sostenibilità e del benessere, tramite l'apertura dei processi educativi a modelli comportamentali virtuosi. Il corso prevede la partecipazione di 46 allievi (giovani non impegnati in attività lavorative, di studio e di formazione; giovani studenti universitari o laureati ancora inseriti in un percorso di formazione e giovani appartenenti ai Forum comunali della Regione Campania). A presiedere l'evento inaugurale presso l'Università degli Studi del Sannio è stata l'assessore alla Formazione e alle Pari Opportunità della Regione Campania, Chiara Marciani.



«L'obiettivo della Regione Campania, attraverso questo corso - evidenzia l'assessore Marciani - è quello di sensibilizzare e formare i giovani nel rispetto dei diritti e delle regole formandoli a una cittadinanza attiva, responsabile, solidale e sostenibile. La scuola adottata mira a creare un laboratorio stabile di animazione culturale e formazione di competenze e specifiche professionalità, dirette alla cooperazione rafforzata per lo sviluppo sostenibile, declinato attraverso i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Assemblea Generale dell'Onu. Ai nostri ragazzi vogliamo offrire una mappa dei diritti e dei doveri civili nella quale orientarsi, non una direzione da seguire».



Tra gli interventi anche quelli dei rettori dell'Università degli Studi del Sannio, Filippo de Rossi e dell'Università degli Studi di Napoli l'Orientale, Elda Morlicchio, partner del progetto; del componente del Centro italiano Solvit presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche Europee, Massimo Santorelli; dell'esperto legale per l'Italia - 'La Tua Europa-Consulenzà - Ernesto Razzano; del consigliere regionale, Erasmo Mortaruolo; della promotrice e responsabile dell'iniziativa, Antonella Tartaglia Polcini, ordinario di diritto civile e Jean Monnet professore presso l'ateneo del Sannio; dei docenti referenti Giuseppe Cataldi e Roberto Virzo e del presidente dell'Instituto de Derecho Iberoamericano José Ramón de Verda y Beamonte.

Venerdì 7 Giugno 2019, 13:42

