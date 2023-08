Cittadini ancora una notte con i rubinetti a secco

Rubinetti a secco, per i cittadini di Sant'Agata de' Goti serviti dal serbatoio di Santa Croce, dalle 22.30 di questa sera fino alle ore 05.30 di domani mattina.

I residenti di Santa Croce, Longano, Chioppepe, Restinola, Cesco di nece, Tassoni, Pozzilli, Mascone e di una parte di via Pennino resteranno ancora una volta senza acqua per la sospensione del servizio disposta da Gesesa.



«Comunichiamo - spiegano dall'azienda - che a causa del forte assorbimento in distribuzione, saremo costretti a sospendere l’erogazione idrica per permettere il recupero di un volume di compenso utile a garantire la corretta distribuzione nelle ore diurne».