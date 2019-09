CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 4 Settembre 2019, 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riprendono dopo la pausa estiva le attività al Palazzo di giustizia di Benevento. È l'occasione per fare un raffronto rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e capire come evolve la massa del contenzioso. Che diminuisce nel settore Civile, mentre fa segnare un deciso aumento per Lavoro e Previdenza. Con le prevedibili conseguenze riguardo la definizione dei procedimenti. In calo anche le procedure fallimentari. E in ogni caso il tasso di smaltimento delle procedure giudiziarie fa registrare uno dei migliori risultati a livello regionale nonostante i quotidiani problemi che bussano alla porta della presidente Marilisa Rinaldi.