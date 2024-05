La campagna elettorale cusanese va in trasferta su suolo elvetico. È prevista per questa sera, alle 20 presso l’aula del Chateau d’Aubonne in Svizzera, il primo dei 2 incontri in programma con i candidati alla fascia tricolore per il Comune di Cusano Mutri. Ad aprire i giochi, infatti, sarà Pietro Crocco con al seguito i componenti della sua squadra di «Uniti per Cusano». A 7 giorni di distanza, il 25 maggio, toccherà ad Antonio Civitillo e alla sua «Nuova Cusano». Un appuntamento molto importante e particolarmente significativo nella corsa allo scranno più alto del civico 4 di via Municipio. Per la tornata del prossimo 8 e 9 giugno saranno chiamati alle urne 4808 elettori, suddivisi in 6 sezioni, su una popolazione di 3822 residenti, dunque, ben inferiore rispetto all’elettorato attivo. Ancora una volta potrebbe risultare decisivo il consenso espresso dalla comunità residente all’estero che potrebbe ritornare nel Sannio per l’occasione proprio dalla piccola cittadina del Canton Vaud che vanta una nutritissima comunità titernina. Una sfida a 2 quella che andrà in scena tra Crocco, attuale vice della fascia tricolore Giuseppe Maria Maturo (candidato in lista come consigliere ndr) e Civitillo comandante della polizia municipale nel piccolo borgo. Una partita a 2, assolutamente inedita, che si preannuncia vivace ed aperta. Schema bipolare ormai consolidato negli anni sullo scenario politico cusanese che si giocherà in quest’occasione tra le due compagini di chiara espressione civica. Crocco presenta una compagine in totale continuità con la consiliatura uscente con diversi nomi provenienti dalla maggioranza mentre da Civitillo arriva una proposta ampia ed alternativa al recente passato amministrativo.

Ieri sera intanto c’è stato il primo incontro pubblico della campagna elettorale in piazza Orticelli ad opera di «Uniti per Cusano». Questa sera sarà il turno di Civitillo atteso al taglio del nastro della sede di «Nuova Cusano» in via Orticelli mentre per la serata di domani, alle 20.30, è previsto il primo comizio sempre in piazza Orticelli. Superata la tregua ed il conseguente fair play per l’arrivo del giro d’Italia, lo scorso martedì a Bocca della Selva, si attendono ora i primi botta e risposta tra le 2 formazioni ad animare ed accendere il dibattito politico. A maggio 2019 a sfidarsi furono Giuseppe Maria Maturo con «Uniti per Cusano» e Vincenzo Basile alla guida di «Scegliamo Cusano». La partita si risolse ad appannaggio di Maturo con 530 lunghezze di distacco. Tra i candidati consiglieri Crocco fu record man di preferenze (376 ndr) designato quindi vicesindaco.