Qualità della vita, Sannio ultimo in Campania

BENEVENTO - Il mistero buffo delle classifiche. Neanche un mese fa il Sannio veniva dipinto dal quotidiano economico «Italia Oggi» come la più vivibile delle province campane, 75esima in Italia. A frenare gli entusiasmi ci ha pensato ieri «Il Sole 24» Ore che ha decretato una solenne bocciatura ricacciando la terra della Dormiente in 95esima posizione nazionale, quattro peggio dello scorso anno, e all’ultimo posto in regione dietro Napoli (81°), Salerno (86°), Caserta (93°) e Avellino (94°). Dove sarà dunque la verità?

A determinare le diverse, persino opposte visioni sono i parametri presi in esame. Il quotidiano di Confindustria, forte della consolidata tradizione in fatto di analisi sulla vivibilità giunte quest’anno alla edizione numero 30, si affida a 6 macroaree (Ricchezza e consumi; ambiente e servizi; giustizia e sicurezza; affari e lavoro; demografia e società; cultura e tempo libero) ognuna delle quali sviluppata su 15 indicatori di dettaglio ricavati da banche dati di enti pubblici, associazioni di rilievo nazionale, aggregatori privati riconosciuti Ultimo aggiornamento: 17 Dicembre, 04:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA