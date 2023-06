Concerto di fine anno per 70 babymusicisti

Concerto di fine anno scolastico, martedì 6 giugno, per l’istituto comprensivo di Colle Sannita, retto dalla dirigente scolastica Rosa Tangredi. L'evento si terrà nella sala del Centro di aggregazione in via Flora alle 17.30. Ad esibirsi davanti a professori, genitori ed alunni saranno il coro e l'orchestra “Ligures Baebiani” dell'istituto che da circa 20 anni ha introdotto l'indirizzo musicale. L’orchestra si compone di circa 70 giovani musicisti che frequentano le medie nei plessi di Colle, Circello e Castelpagano; ci sono poi due cori, uno formato da docenti e personale Ata, il secondo dagli alunni di quinta dei 4 plessi.

Il concerto sarà diretto dal maestro Raffaele Tiseo che ne cura anche gli arrangiamenti grazie al supporto svolto dagli altri docenti: Anna Zotti (docente di flauto che cura il coro), Francesco Guida (clarinetto), e Michele Di Maria (chitarra). I testi musicali che saranno presentati sono elaborati ed adattati alle competenze dei ragazzi pur essendo piuttosto articolati dal punto di vista tecnico.

Inoltre il concerto potrà avvalersi del talento musicale di due alunni dell’istituto superiore “Moro” di Montesarchio, Vincenzo Carfora (oboe) e Michele Carfora (violino).