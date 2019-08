CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 13 Agosto 2019, 11:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era da poco arrivata nella propria attività commerciale, un bar tabacchi e ricevitoria che affaccia su via Condotto, nel centro storico di Airola. Saranno state all'incirca le 8 quando ha visto entrare un uomo appena sceso da una moto. Quello che da lì a poco si sarebbe rivelato un bandito che armato di una mazza avrebbe colpito la donna alla testa, fattosi consegnare il bottino prima di uscire dal bar e risalire sul mezzo guidato da un complice per darsi alla fuga. Il racconto è quello fornito dalla donna, titolare del bar, attività commerciale da poco rilevata assieme al marito. Momenti drammatici quelli vissuti dalla commerciante sotto le minacce del rapinatore e costretta poi per le ferite riportate alla testa a ricorrere alle cure mediche dei sanitari della Misericordia giunti in ambulanza in via Condotto dopo la chiamata al 118. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Airola e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montesarchio. Cospicuo il bottino della rapina, ai militari la vittima ha infatti dichiarato di essere stata costretta a lasciare nelle mani del malvivente la somma di 4mila euro.