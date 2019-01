CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 2 Gennaio 2019, 08:55

I festeggiamenti per il Capodanno nel Sannio si sono chiusi con un bilancio pesante. Sant’Agata de’ Goti, centro di undicimila abitanti della provincia di Benevento, è stato teatro di una notte di follia. Un grosso petardo è stato fatto esplodere intorno all’1,40 in piazza Trieste, all’esterno della tensostruttura dove la cittadinanza si era ritrovata per brindare al nuovo anno. Le schegge dell’ordigno hanno bucato la parete in pvc del tendone e colpito al petto una donna di 36 anni, Antonella Tuosto, che in quel momento era all’interno della struttura con il fidanzato, perforandole un polmone.