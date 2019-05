Sabato 18 Maggio 2019, 11:28

Denunciato un 53enne di Montesarchio per detenzione abusiva di armi. I carabinieri, in seguito a una perquisizione, lo hanno trovato in possesso di un coltello di tipo proibito a molletta di una lunghezza di 32 centimetri di cui 15 di lama; di un proiettile calibro 7,65 e di una pistola giocattolo priva del tappo rosso: tutto sottoposto a sequestro.Sempre a Montesarchio di militari hanno segnalato due ragazzi, di 30 e 24 anni, trovati in possesso di hashish. Una segnalazione anche a Durazzano per un 30enne che aveva 1 grammo di cocaina e due di hashish.