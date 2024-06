Prenderà il via sabato 6 luglio la campagna dei saldi estivi in Campania. Negli ultimi anni, però, in particolar modo nel capoluogo sannita, la politica degli sconti viene attuata in tutti i mesi dai vari negozianti per combattere la crisi e soprattutto fronteggiare la spietata concorrenza del mercato online, che di fatto sta mettendo in ginocchio il commercio tradizionale. Resta, però, ugualmente grande l'attesa per lo start ufficiale, che costituisce da sempre una spinta in più agli acquisti.

APPROFONDIMENTI Apice, aziende agricole: ecco la svolta e-commerce per il Sannio Benevento, fiere no-stop: pronto un Ente con Regione e Provincia Sannio, la crisi delle aziende: primo trimestre nero, chiudono 256 attività

Pubblicata sul bollettino ufficiale di Palazzo Santa Lucia la delibera della giunta regionale. La durata sarà come sempre di 60 giorni. Il presidente provinciale di Confesercenti Gianluca Alviggi traccia un quadro generale, frutto dei dati registrati negli ultimi anni: «I nostri settori, mi riferisco in particolare a calzature e abbigliamento, credo che alla luce del recente andamento delle vendite non hanno più molto da dire. Ciò in considerazione della crisi, della concorrenza sempre più forte dell'online e della mancanza di provvedimenti, anche da parte delle autorità, a tutela del commercio tradizionale, che poi è quello che produce il pil della città e soprattutto contribuisce a sorreggere l’economia locale. I saldi per potersi difendere ormai quasi tutti, ufficiosamente, li attuano per l’intero anno a clienti fidelizzati e non». A suo avviso, per rilanciare «in maniera concreta il corso Garibaldi e tutte le altre zone del centro storico che ormai boccheggiano, è fondamentale risolvere e definire in maniera concreta ed efficace la questione della carenza dei parcheggi. Lungo il corso si compra poco perché è scomodo arrivarci e nessuno ama fare chilometri a piedi con le buste in mano».

Tesi confermata da Nicola Romano, presidente di Ascom Benevento: «Sopravvivere è sempre più difficile, il commercio in città ha bisogno non solo dei saldi ma anche di altre iniziative per evitare che altre saracinesche si abbassino definitivamente».

Nel frattempo, la chiave di lettura dell'assessore alle attività produttive Luigi Ambrosone è improntata sull'ottimismo: «Con l'apertura della campagna dei saldi, il commercio della città sono certo che avrà risultati importanti. Del resto siamo tra i 107 capoluoghi nel novero di quelli che dopo la pandemia stanno crescendo, risultati alla mano. È aumentata anche l'attrattività turistica con case vacanza, b&b e alberghi, che nei weekend sono puntualmente sold-out. Per risolvere l'annoso problema dei parcheggi nel centro storico stiamo prevedendo delle convenzioni e inoltre da questa settimana è tornata pienamente disponibile piazza Pacca». La spinta dei saldi, comunque, al di là della profonda metamorfosi del mercato, specie nella prima settimana, non è mai mancata.

«Finora - afferma il commerciante Antonio Micco - siamo riusciti a far quadrare i conti grazie alla ripresa delle cerimonie come prime comunioni, anniversari, battesimi, matrimoni e compleanni, che hanno dato una bella boccata d’ossigeno. Il resto lo faremo con l'inizio dei saldi». Dalla prima settimana di luglio, nei centri commerciali e negli outlet del Sannio si prevede un maggiore affollamento, come conferma il direttore di Buonvento Fabio Carassi: «I dati confermano che, specie per i saldi estivi, la galleria registra un’impennata di presenze». Il decano dei commercianti Antonio Bovio, titolare di attività di abbigliamento, conferma la nuova moda alla quale tutti si sono adeguati. «I saldi ai nostri clienti li pratichiamo tutto l’anno. In città, la spinta alle vendite si registra ad agosto con il ritorno degli emigrati. L'inizio della campagna dei saldi, però, tuttora spinge la gente a curiosare tra le vetrine e predisporsi maggiormente agli acquisti». La percentuale degli sconti partirà dal 20%, con diversi operatori che arrivano addirittura fino al 70%, specialmente nelle ultime settimane per eliminare le scorte di magazzino.