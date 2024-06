Oggi alle 15 si aprono le urne presso i 10 seggi elettorali e la cittadina del Medio Calore, con i suoi 9.099 elettori (4356 maschi e 4743 donne), numeri che comprendono anche gli iscritti all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero), è il più grande Comune dei 26 della provincia di Benevento in cui si vota per le amministrative e quello con più liste in corsa, ad eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. E visti i veleni della campagna elettorale, sarà una sfida all'ultimo voto. Una poltrona per quattro sfidanti: Francesco Cuomo (lista 1 «San Giorgio Domani»); Giovanna Petrillo (lista 2 «San Giorgio Futura»); Giuseppe Ricci (lista 3 «San Giorgio Rinasce») e Maurizio Bocchino (lista 4 San Giorgio Protagonista).

I cittadini sangiorgesi tornano al voto, non alla scadenza naturale della consiliatura, bensì dopo due anni di amministrazione a guida dell’ex sindaco Angelo Ciampi, il cui nome era comparso in un’indagine della Dda di Napoli relativa agli appalti rifiuti. Si ricorderà, infatti, che le dimissioni congiunte dei 6 consiglieri di opposizione (Giuseppe Ricci, Alessia Accettola, Vincenzo Boniello e Giancarlo Bruno oltre a Gianluca Melillo e Diego Mercurio che già avevano abbandonato la maggioranza) e di due esponenti della giunta Ciampi (il vice sindaco Maurizio Bocchino e l’assessora Giovanna Annese), nell’ottobre scorso, decretarono lo scioglimento del consiglio comunale, ponendo fine all’esperienza amministrativa del già sindaco di San Martino Sannita. Sicché, oggi e domani, gli elettori sangiorgesi sono chiamati alle urne non solo per le elezioni europee, ma anche per eleggere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale di San Giorgio del Sannio per il quinquennio 2024-29.

Intanto, presso Palazzo di Città, la struttura amministrativa dell’ente, sotto la guida del commissario prefettizio Salvatore Guerra e il coordinamento del segretario generale Cosimo Francesca, ha predisposto l’organizzazione logistica e la distribuzione dei seggi sul territorio, dove saranno impegnate 60 persone, oltre alle forze dell’ordine e di polizia impegnate per la sorveglianza e vigilanza. Ogni seggio, infatti, è composto da un presidente, da 4 scrutatori e da un segretario, scelto dal presidente. Le sezioni elettorali dalla 1 alla 4 sono allocate presso l’edificio della scuola primaria capoluogo dell’istituto comprensivo statale «Rita Levi Montalcini», in via Gustavo Bocchini, la 5 e la 6 (che accoglieranno gli elettori del quartiere Sant’Agnese) sono presso i locali della scuola media, sempre in via Gustavo Bocchini. Nell’edificio della scuola primaria di piazzetta Giacomo Leopardi a Ginestra sono allestiti i seggi 7 e 8. Per le zone rurali, il seggio 9, che ospiterà gli elettori delle frazioni Cesine e Monterone, è ubicato nell’ex edificio scolastico di via Cesine. Presso l’ex scuola di San Giovanni a Morcopio, è infine allestito il seggio 10, dove voteranno gli elettori dell’omonima frazione.

Una curiosità: sono sette le domande presentate al Comune da sangiorgesi domiciliati in altre regioni, per poter esprimere fuori sede il voto alle europee: 2 a Roma, 1 a Firenze, 2 a Milano, 1 a Venezia e 1 a Bologna, dove sono previsti seggi speciali per esprimere il voto ai candidati e alle liste delle circoscrizioni di provenienza. In relazione alle elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia, alle elezioni amministrative, programmate per oggi e domani, come comunicato dalla Direzione dei servizi elettorali del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Viminale, permane il cosiddetto «silenzio elettorale», scattato alla mezzanotte di venerdì 7 giugno, dopo i comizi di chiusura dei quattro candidati. In tale contesto, da oggi a domani, domenica 9 giugno, «sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda».