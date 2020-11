Candeline e rose, festa per nonna Consiglia

BENEVENTO - Con le sue cento candeline, è diventata la «mascotte» della comunità di Puglianello, un bellissimo simbolo di longevità e lucidità. Maria Consiglia Onofrio in Mongillo ha appena festeggiato un secolo di vita, abbracciata virtualmente da tutti i suoi concittadini. È stato il sindaco Francesco Maria Rubano, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta Puglianello, a renderle omaggio donandole una pergamena indirizzata «alla nonna di tutti, orgoglio di Puglianello, comune della vita sana e della longevità», e una medaglia in oro con sopra impressa l’immagine di Gesù che ha incisa sul retro la medesima dedica impressa sulla pergamena, oltre a una composizione di cento rose rosse e una bianca come buon auspicio. «Oltre a porgere i miei personali auguri alla festeggiata - ha detto il primo cittadino del piccolo centro sannita - rivolgo ai parenti più prossimi di Maria Consiglia, in particolare al figlio Pasquale, alla nuora Franca e a tutti i nipoti, i miei complimenti per l’attenzione che le dedicano, per come la curano, per la delicatezza, l’amore e la premura con cui la trattano».

