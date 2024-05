Prosegue l’operazione restyling per la casa comunale della cittadina termale. I lavori sono partiti nei giorni scorsi sulla base di una misura approvata dall’esecutivo guidato dal sindaco Giovanni Caporaso che ha dato il via libera alla determinazione a contrarre per l’aggiudicazione dei lavori di recupero e ristrutturazione delle facciate del municipio. Il budget dell’iniziativa è stato quantificato dalla stessa struttura tecnica posta al civico 146 di viale Minieri in un importo contrattuale di poco superiore ai 47mila euro, affidati in maniera diretta alla ditta Khan Faruk. Un’opera non particolarmente significativa dal punto di vista economico ma di sicuro impatto visivo ed estetico per l’immobile istituzionale che versava negli ultimi anni, in tutta la sua facciata esterna, in uno stato di evidente degrado. «Gli interventi - ha spiegato Caporaso - stanno interessando tutta la facciata mediante il consolidamento di alcune parti ammalorate. Verranno tolte le piastrelle e sostituite con intonaco completando, inoltre, la dotazione di soglie in marmo».

Questione cantieri che sta interessando, dallo scorso 6 maggio, anche la scuola materna di via Giovanni XXIII per la quale l’esecutivo prevede l’abbattimento e ricostruzione dell’edificio esistente. Un’operazione resa possibile da una dotazione economica da 2,5 provenienti dal Pnrr.

Lavori in corso, inoltre, allo stadio comunale «Alterio» sul quale si insisterà con gli interventi anche nelle prossime settimane. «In questi stessi giorni - ha proseguito poi Caporaso - grazie al reperimento di ulteriori fondi, oltre i 180 mila euro, senza gravare sulle tasche dei cittadini, si sta completando il progetto relativo alla messa a norma e in sicurezza degli spogliatoi e delle tribune. Nello specifico verranno ripristinati gli spogliatoi mediante il rifacimento dei servizi igienici e, successivamente al superamento delle prove di carico, si procederà alla installazione di 98 sediolini sugli spalti. Al termine dell’operazione lo stadio potrà tornare fruibile per tutti i tipi di eventi, dopo anni di degrado e inaccessibilità».

Iniziativa che in questo caso si inserisce all’interno di un iter procedurale partito nel 2018 e che ha trovato, negli anni, l’affidamento definitivo degli interventi alla Battaglino Costruzioni per un importo complessivo di poco superiore ai 500 mila euro provenienti dall’istituto per il credito sportivo nell’ambito dell’iniziativa «Sport missione Comune», sulla base di un accordo nazionale siglato negli anni scorsi con l’Anci. Una questione ma soprattutto un argomento che negli anni si è prestato, in più e diverse occasioni, a numerosi momenti di confronto, anche piuttosto acceso, tra le varie compagini politiche dopo la chiusura dell’impianto alla normale attività delle varie associazioni sportive, tra cui la scuola calcio.

Sempre in materia di impianti sportivi e per la pratica del tempo libero, inoltre, l’esecutivo spera di poter chiudere la partita in tempi brevi anche la pista ciclabile lungo il torrente Grassano. Il progetto è partito nei mesi scorsi ed ha già visto l’apposizione di un ponte in legno lamellare destinato ad avere un significativo impatto sull’assetto urbanistico della città oltre, ovviamente, alla manutenzione e alla ripavimentazione del percorso. L’iniziativa, nello specifico, ha preso le mosse da un Accordo siglato dall’ente con l’associazione nazionale dei comuni italiani denominato, per l’appunto, «Sulla buona strada» finanziato poi dal credito sportivo per 147 mila euro. Risorse alle quali si è aggiunto un ulteriore stanziamento da 30 mila euro derivante da un contributo ottenuto dall’esecutivo guidato dal sindaco Caporaso.