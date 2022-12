Comunità montana Titerno e Alto-Tammaro, in arrivo i pagamenti di quattro mensilità arretrate prima di Natale. Una boccata d'ossigeno importante per gli operai e le loro famiglie in un periodo difficile caratterizzato dai rincari e dal caro bollette. Tutto ciò è possibile poiché la Regione ha trasferito una parte delle risorse economiche all'Ente montano. Già da diverse settimane si aspettava un segnale da Oalazzo Santa Lucia, adesso sono arrivate le prime risorse nelle casse della Comunità. «Finalmente la Regione - dice Gianfranco Rinaldi, presidente della Comunità montana Titerno e Alto-Tammaro e sindaco di Pontelandolfo - ha iniziato a trasferirci le prime liquidazioni e per questo abbiamo deliberato subito il pagamento dello stipendio di giugno e della quattordicesima; domani saranno emessi anche i mandati di pagamento per le spettanze di luglio e agosto. Iniziamo così una giusta azione di riallineamento nel pagamento delle mensilità ai lavoratori che speriamo di poter concludere il prima possibile velocizzando le procedure di rendicontazione e di progettazione degli interventi 2023. Auspichiamo anche che la Regione sia veloce nei pagamenti in modo da poter corrispondere agli operai le spettanze ogni mese».

L'obiettivo dichiarato, infatti, è di ritornare ai pagamenti degli stipendi con regolarità grazie anche al lavoro degli uffici e alla sinergia con tutti i sindaci. «Voglio ringraziare la giunta della Comunità, i sindaci continua Rinaldi - per il continuo sostegno nonché tutti gli uffici per aver lavorato celermente, anche fuori orario, pur di raggiungere gli obiettivi prefissati e per poter consentire la trasmissione dei progetti e delle rendicontazioni. Auguro agli operai di avere maggiore tranquillità per le festività natalizie e di guardare al futuro con più certezze».

In precedenza era stato trasmesso alla regione il Piano di Forestazione esecutivo per ottenere il placet e il relativo finanziamento. L'iter del progetto esecutivo è stato particolarmente complesso poiché sono state elaborate numerose schede tecniche per tutti i Comuni che fanno parte dell'ente. La progettazione ha riguardato tutti gli interventi che sono stati effettuati e programmati in tema di forestazione.

Nella redazione del piano gli uffici si sono attenuti scrupolosamente al rispetto delle linee guida regionali al fine di ottenere l'approvazione.

Il Piano della Comunità montana ammonta a 3 milioni di euro e interessa centosessanta operai, tra coloro assunti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato. Gli operai e i rappresentanti sindacali, ovviamente, hanno accolto positivamente la notizia dei pagamenti delle quattro mensilità e auspicano che nei mesi futuri si possa arrivare alla corresponsione delle spettanze con regolarità in modo da evitare altri disagi a lavoratori e famiglie.