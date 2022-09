Concimi, mangimi, gasolio e bollette: il ciclone rincari su 11mila aziende

«Un collasso. È il rischio che corre la realtà produttiva agricola della Campania, che si compone di circa 59mila aziende». È il grido di allarme che lancia il sannita Raffaele Amore, presidente regionale della Cia. «Le imprese agricole spiega sono piegate dai rincari coi quali devono fare i conti per l'acquisto delle materie prime indispensabili alla propria attività. Agli effetti della pandemia, a quelli della guerra e delle avversità atmosferiche con la siccità prima e i nubifragi poi, si stanno sommando le conseguenze della crescente inflazione, che continuano a moltiplicare i prezzi e a ridurre i ricavi». È uno sconvolgimento che mette a repentaglio non poche delle circa 11mila imprese sannite del settore. Qualche esempio? Il prezzo dei concimi è cresciuto del 170%: nel 2021 si pagavano 40 euro per un quintale; oggi ne occorrono 110. Non meno esponenziale l'incremento della spesa per procurarsi i mangimi. «In questo caso sottolinea ci troviamo ad affrontare un aumento del 90%». Per cento chili di questo prodotto indispensabile per la zootecnia occorrono 55 euro; in tempi normali non si andava oltre i 30. Chi alleva buoi, suini o ovini che siano, deve procurarsi la soia a circa 600 euro al quintale, il 70% in più della somma occorrente per la stessa quantità nel 2020. «Temiamo avverte che tante imprese possano rinunciare alla prossima semina o procedere senza concimi, con un sicuro abbattimento della produttività».

È un ciclone, più in generale, che non risparmia alcun ramo della produzione agroalimentare. «Le cose - conferma Carmine Fusco, presidente provinciale della Cia - non è che vadano meglio per le cantine, fiore all'occhiello della nostra economia». Anche in questo caso è sufficiente affidarsi alle cifre per capire la dimensione del dramma che si sta abbattendo su di una eccellenza come il vino. «Un'azienda media del nostro territorio, che imbottiglia ad ogni vendemmia intorno ai 2000 mila ettolitri denuncia Fusco per l'energia elettrica occorrente per riempire la singola bottiglia, deve sborsare 25 centesimi rispetto ai 6 sufficienti alcuni mesi addietro. In totale, la bolletta si attesta a non meno di 4mila euro quando bastavano 1000 in tempi normali». E mica è finita. «Il costo del singolo vetro aggiunge si aggirava intorno ai 21 centesimi; ora ce ne vogliono 44». A fronte di una simile impennata, non si creda che i produttori ne traggano in qualche misura benefici. «Il prezzo finale così rincarato del prodotto riprende Amore non va a compensare gli imprenditori degli aumenti che hanno subito».



È chiaro che, a fronte di una così drammatica condizione in cui si trovano migliaia di operatori, bisogna scendere in campo. «Ed è quello che stiamo facendo» conferma Amore. In primo luogo «in linea con le richieste avanzate dal nostro presidente nazionale Cristno Fini, iachiediamo ai ministeri competenti la possibilità di attingere al credito di imposta per il gasolio agricolo per tutto l'anno insieme con il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale. Dobbiamo accompagnare le imprese con l'introduzione di semplificazioni e deroghe che rendano possibile una rapida erogazione degli indennizzi». Non si ferma qui il pacchetto di misure da adottare, a giudizio della Cia, per fronteggiare la crisi. Un'altra misura inderogabile da inserire nel «Decreto aiuti ter» è la garanzia di liquidità per le imprese, con la sospensione delle rate dei mutui e di tutti gli altri finanziamenti. «La stragrande maggioranza delle attività del comparto insiste è costretta a misurarsi con bollette esorbitanti. Penso, in particolare, alle cantine vinicole, ai frantoi e a tutte le imprese energivore chiamate a resistere a questi picchi ineludibili esorbitanti. Siamo preoccupati per la tenuta sociale ed economica degli agricoltori».