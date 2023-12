Solo 8 candidati sui 18 ammessi si sono presentati nella giornata di mercoledì a sostenere le prove del concorso per la Medicina d'urgenza dell'Asl ma, a quanto pare, le cose non sono destinate a cambiare perché non si riuscirà a completare l'organico. Infatti, degli otto partecipanti, tutti risultati idonei, sette sono già in servizio sulle ambulanze del 118 e solo uno è una new entry. I medici che hanno portato a compimento l'iter concorsuale hanno raggiunto l'obiettivo di diventare dirigenti medici per ottenere un trattamento economico più consono e per godere di benefit completamente diversi da quelli di cui usufruiscono attualmente.

Sta di fatto, che tra le file dei medici dell'emergenza territoriale cambia ben poco perché continuano a mancare 14 medici, tuttavia, il concorso è servito a blindare la posizione di chi già è impegnato sulle ambulanze, attraverso una sorta di promozione determinata dal concorso che consentirà di evitare a continuare a perdere pezzi. Nei giorni scorsi, l'Asl ha pubblicato anche l'avviso pubblico per il reclutamento di professionisti del territorio regionale ed extraregionale interessati a presentare domanda di assunzione per coprire i turni nelle zone carenti individuate nel Sannio. Risulta evidente che, qualora non si riuscisse a colmare i vuoti esistenti, il cammino intrapreso nella direzione della demidicalizzazione delle ambulanze, non potrebbe che consolidarsi. Attualmente, le ambulanze senza medico a bordo sono quattro su dieci ma il numero potrebbe continuare ad aumentare qualora non arrivassero riscontri positivi dall'avviso pubblico destinato al personale medico inserito nelle graduatorie regionali ed extraregionali.

Intanto, in estate si era ridotto ulteriormente l'organico del personale medico del 118, in seguito alle dimissioni di due dirigenti medici dell'emergenza sanitaria che, con decorrenza dalla fine di agosto, avevano interrotto il rapporto di lavoro con l'Asl. A lasciare i presidi Saut erano stati due titolari del servizio di emergenza sanitaria nelle sedi di Cerreto Sannita e di Airola. Le difficoltà che stanno emergendo nel reclutamento di personale medico sono incomprensibili perché il servizio sulle ambulanze del 118 è ben retribuito anche se estremamente impegnativo e fonte di stress per i medici che hanno un margine di tempo ridottissimo per prendere decisioni che incidono sulla vita dei pazienti.

Per il concorso appena concluso, già dagli esordi si era capito che la rosa delle nuove leve si sarebbe ridotta al massimo a 4-5 nuovi candidati ma non era ipotizzabile che, all'ultimo momento, si verificasse la defezione di 10 unità. «Il processo di demedicalizzazione delle ambulanze dice il direttore generale Gennaro Volpe viene da lontano e non è certo nato nel Sannio ma nasce da una programmazione ben precisa sperimentata già in altre regioni e anche in Campania. In questi mesi, abbiamo ottenuto risultati positivi sui tempi di intervento ma confidiamo di raggiungere una migliore sincronia anche tra le ambulanze e le automediche. È nostra intenzione riuscire a creare una rete assistenziale sull'intero territorio che riesca a raggiungere tutti gli abitanti e, in quest'ottica, stiamo lavorando per aprire alcune strutture con i fondi del Pnrr per la fine del 2024, senza attendere il 2026. Purtroppo, siamo costretti a fare i conti con la carenza di personale che non è di facile soluzione. Nei giorni scorsi, avevamo fatto ricorso ad altre graduatorie per l'immissione in servizio di cinque infermieri ma tutti hanno rifiutato di venire nel Sannio». Le strutture sanitarie ci sono e ne saranno realizzate altre, le apparecchiature all'avanguardia, che sono mancate per anni, sono ormai inserite in una progettazione che ne consente l'acquisto e installate anche in tempi relativamente brevi ma le risorse umane continuano a scarseggiare.