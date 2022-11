«Concorso truccato per forze dell'ordine», avvisi di chiusura indagini per 110 indagati

Con l'accusa di associazione a delinquere e corruzione per i concorsi truccati per le assunzioni nelle forze dell'ordine sono già a processo in cinque. Si tratta di Claudio Balletta, 67 anni, di Roma, del Dipartimento dei vigili del fuoco, Antonio De Matteo, 70 anni, di Benevento, funzionario in pensione dei vigili del fuoco, Giuseppe Sparaneo, 53 anni, funzionario dei vigili del fuoco di Benevento, Antonio Laverde, 45 anni, maresciallo della Finanza di Roma, e Vito Russo, 40 anni, carabiniere di Benevento. Ieri a firma del sostituto procuratore Barbato sono stati notificati gli avvisi di chiusura indagini ad altre 110 persone. Si tratta di concorrenti e loro familiari con posizioni processuali differenziate, per avere, secondo l'accusa, versato denaro o commesso irregolarità per questi concorsi. Ora hanno venti giorni per chiedere di essere interrogati o produrre memorie per dimostrare l'estraneità alle accuse contestate, poi il Pm deciderà se avanzare le richieste di rinvio a giudizio.

