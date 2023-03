BENEVENTO - La Corte di Assise di Appello di Napoli ha cancellato due ergastoli che erano stati inflitti in primo grado agli imputati dell’omicidio di Giuseppe Matarazzo, un pastore di 45 anni di Frasso Telesino, ucciso a colpi di pistola la sera del 19 luglio del 2018 dinanzi alla sua abitazione, alla periferia del paese. Gli imputati assolti per non aver commesso il fatto sono Giuseppe Massaro, 58 anni, di Sant’Agata de’ Goti, e Generoso Nasta, 33 anni, di San Felice a Cancello. I magistrati della Corte di Appello, presidente Vittorio Melito, giudice a latere Barbara Grasso, hanno assolto i due non essendo stata raggiunta la prova della loro colpevolezza. La vittima Matarazzo, pochi giorni prima di essere ucciso, aveva finito di scontare una condanna per abusi sessuali, accusa sempre respinta dall’uomo, nei confronti di una quindicenne che si era, poi, tolta la vita.