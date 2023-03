La conferma dall'autopsia: Costanzo ucciso dalla meningite

Alla fine è arrivata la conferma: Costanzo Mascia, lo studente 16enne di Colle Sannita morto nella tarda serata di giovedì, è rimasto vittima di un'infezione da meningococco. A confermare la diagnosi è stata l'autopsia effettuata all'ospedale Rummo di Benevento, dove il giovane era arrivato in condizioni già disperate.

Le prime verifiche sui campioni di sangue prelevati all'arrivo del ragazzo al Pronto soccorso del capoluogo avevano fornito subito indicazioni utili ad ipotizzare la meningite, ma adesso non ci sono più dubbi sulle cause di una tragedia che ha scosso l'intera provincia beneventana. Dopo l'autopsia, disposta dalla stessa Azienda Ospedaliera, la salma di Costanzo è stata rilasciata per consentire i funerali del giovane, che si svolgeranno domani a Colle Sannita.