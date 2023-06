Mataluni: «Agenda contro lo spopolamento»

Il Sannio continua a svuotarsi. A lanciare l'allarme è Biagio Flavio Mataluni, presidente di Confindustria Giovani Benevento, che evidenzia: «Ho letto e analizzato gli ultimi dati demografici. Nei primi 4 mesi del 2023 perdiamo 1000 abitanti: è un dato in linea con gli ultimi due o tre anni quando l'erosione demografica ha accelerato, col Sannio che perde 3mila abitanti all'anno. Non è esente nessuna zona della provincia, al netto di qualche numero che andrebbe contestualizzato, come quello di Montesarchio».

A suo avviso questo trend «è il tema vero che deve dettare l'agenda politica non solo provinciale e neanche a livello regionale, ma nazionale e probabilmente anche sovranazionale. Non solo il Sannio si spopola come le altre aree interne, ma invecchia, vede i giovani trasferirsi altrove, dove l'altrove è perlopiù rappresentato dalle grandi metropoli: Roma e Milano in particolare».

E non se ne escirà se non attraverso «politiche serie e attente»: bisogna lavorare, dice Mataluni, «a rendere appetibili le zone che adesso si svuotano e decongestionare i grandi centri urbani, e dovremmo tutti assieme lavorare in questo senso. Servono infrastrutture più veloci ed efficienti che rendono meno lunghi e disagevoli i trasbordi, e dunque accettabile vivere in un posto e spostarsi in un altro e allo stesso tempo favorirebbero insediamenti industriali rendendo meno costoso e impattante il costo dei trasporti alle aziende, agevolando forme di lavoro smart visto il progresso delle tecnologie.

Serve investire in servizi migliori e crere politiche fiscali di favore per aziende e cittadini; serve rendere appetibile la ristrutturazione dei borghi storici. Credo - conclude - che la partita del futuro sia questa: decongestionare le metropoli investendo su aree che vanno invece spopolandosi: i numeri sembrano dircelo con grande chiarezza».