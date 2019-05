Lunedì 6 Maggio 2019, 13:58

Le loro ricerche sono durate tutta la notte. Di loro si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri. Brutta avventura per una coppia di coniugi di Campolattaro che si sono addentrati nel bosco di Circello, in località Casaldianni, per cercare asparagi perdendo l'orientamento. I due, di 52 e 56 anni si sono resi conto, intorno alle 22, di non avere più punti di riferimento per tornare e hanno dato l'allarme ai familiari prima che la batteria del cellulare si scaricasse del tutto. Il genero ha contattato i carabinieri intorno a mezzanotte. I militari hanno cominciato le operazioni di ricerca insieme ai vigili del fuoco. Solo alle sette di questa mattina, una squadra capeggiata dal comandante della stazione di Colle Sannita, ha ritrovato i due infreddoliti, ma in buone condizioni di salute.