Contadino di 71 anni muore nei campi falciato dalla motozappa che conduceva

SAN GIORGIO LA MOLARA - Stava lavorando in un campo a poca distanza da casa sua. Un uomo di 71 anni ha improvvisamente perso il controllo della moto zappa che stava usando ed è stato falciato dalle lame. Purtroppo quando è scattato l'allarme e sono giunti i carabinieri ed i soccorsi del 118 il malcapitato era gravissimo. non c'era più nulla da fare. Nonostante i soccorsi subito prestati all’uomo con il trasferimento presso l’Ospedale San Pio, le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. Sul fatto che si sia trattato di un tragico incidente non ci sono dubbi. Ora i carabinieri indagano per ricostruire con precisione la dinamica del fatti.