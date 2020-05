Curva dei contagi in discesa negli ultimi due giorni nel Sannio. Il numero dei positivi residenti in provincia, secondo il report quotidiano dell’Asl, è sceso dai 114 di giovedì ai 104 di ieri mentre di conseguenza è salito da 53 a 63 quello dei guariti (a loro vanno aggiunti quelli residenti fuori provincia transitati e usciti dalle strutture sanitarie beneventane). Dieci guarigioni in sole 48 ore fanno sperare che ci si stia avviando realmente a una fase di regressione o quanto meno di tregua della pandemia. Elementi, quelli forniti dall’Asl, che sono in sintonia con i dati dell’ospedale Rummo che riferisce di 15 pazienti positivi in degenza e di due nuove dimissioni effettuate venerdì. © RIPRODUZIONE RISERVATA