«Contesa Sant'Eliano», sfide tra fare con le armature longobarde

Sabato 8 Giugno 2019, 05:30

BENEVENTO - Entra nel vivo la Contesa di Sant’Eliano con l’inizio dei tornei tra le fare cittadine. Dopo l’apertura delle gare con il torneo dei Servanti, gara di tiro alla fune vinto ieri sera dalla fara della Principessa, i due tornei in programma oggi vedranno impegnati i migliori guerrieri degli schieramenti dei longobardi di Benevento. La fara della Principessa, dopo la sofferta vittoria di ieri, cercherà di allungare il passo per imporre la propria forza alle contendenti. Ai Santi Quaranta oggi si comincia alle 18 con il torneo degli Arcieri, che vede in campo i migliori tiratori della quattro fare cittadine con scontri a eliminazione diretta. Alle 21 saranno sul campo di gara gli Armigeri armati con spada e scudo che si affronteranno nell’uomo contro uomo. A intervallare i tornei «Li cunti longobardi», uno spettacolo di marionette e burattini a cura dell’associazione «Tanto per gioco». Alle 22 «Benevento e Montecassino: un legame secolare» incontro con l’intervento di Benevento Longobarda e i Corvi di Giano. A chiudere la serata Emian in concerto. Domani, ultima giornata della Contesa di Sant’Eliano, con il pranzo medievale (ore 13, prenotazione obbligatoria) e alle 17 il torneo degli Exitates, sfida su diverse discipline militari e di combattimento. Alle 21, il torneo tra gli Arimanni, soldati scelti tra i più forti e battaglieri uomini delle fare, che si affronteranno indossando le armature longobarde. Al termine del torneo la consegna delle reliquie di Eliano alla fara vincitrice.