Contrabbando di sigarette, assolti in 8 ma sigilli all'auto usata per trasportarle

Erano imputati in 9 per reato di contrabbando di sigarette nel Sannio, relativamente al periodo che va dal 2012 al 2014. Ieri per le otto persone ancora sottoposte a processo è scattata l'assoluzione; un nono imputato nel frattempo è deceduto. Il verdetto è stato emesso dal collegio presieduto da Daniela Fallarino con i magistrati Francesca Telaro e Roberto Nuzzo. Ad alcuni degli otto imputati era stata contestato il coinvolgimento in un'associazione a delinquere, da qui il coordinamento delle indagini da parte della Dda di Napoli e lo svolgimento degli accertamenti affidato alla Guardia di Finanza di Benevento. Ieri i magistrati hanno affrontato le posizioni processuali di Nazzareno Tresca, 38 anni, Anna Tresca, 43 anni, Ernesto De Nunzio, 44 anni, Grazia Tresca, 66 anni, Assunta Barricelli, 76 anni, Jessica Catalano, 27 anni, Stefania Diglio, 48 anni, tutti di Benevento, e Flora Avella, 43 anni, di Napoli. Il pubblico ministero Marilia Capitanio ha chiesto per tutti la condanna a cinque anni. Gli imputati sono stati difesi da Claudio Fusco, Francesco Fusco, Maria Manna, Simona Barbone, Ettore Marcarelli, Giulia Cavaiuolo, Angelo Mazzone, Raffaele Chiummariello e Massimo Amoriello.



L'accusa aveva contestato l'associazione a delinquere a Nazzareno, Grazia ed Anna Tresca, a De Nunzio, Avella, Catalano, Diglio e Barricelli per fatti che andavano dal novembre 2012 al giugno 2014 e dal dicembre 2012 al giugno 2014. Alla base delle indagini l'acquisto, il trasporto da Napoli a Benevento, la detenzione e la vendita di tabacco lavorato estero di contrabbando. Comportamenti racchiusi in due diverse imputazioni dalle quali tutti sono stati assolti «perché il fatto non sussiste». Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanzai, Avella avrebbe fornito tabacchi lavorati esteri poi acquistati e trasportati dagli altri per la successiva rivendita. «Il fatto non è previsto dalla legge come reato» è invece la formula con la quale i giudici hanno assolto Nazzareno e Anna Tresca, De Nunzio, Catalano, Avella, Barricelli e Diglio dalle imputazioni che si riferiscono al periodo che va dal dicembre 2012 al maggio 2013 e dall'aprile 2013 al maggio dello stesso anno. Sempre secondo l'accusa avevano, in concorso tra loro, comprato, detenuto e venduto i tabacchi. Una accusa che per un' altra imputata Grazia Tresca è stata dichiarata estinta per prescrizione. È stato comunque disposto il sequestro di una Peugeot 306 servita per il trasporto delle sigarette.