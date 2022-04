Controlli straordinari dei carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Ben 83 veicoli verificati, assieme a 96 persone e 35 esercizi pubblici nell'area del Fortore E nell'ambito dei controlli i militari dell'Arma hanno anche utilizzato l'etilometro per verificare le condizioni di chi si fosse messo alla guida. Nello specifico, è scattata la denuncia per un 46enne che si è rifiutato di sottoporsi al test. Gli è stata anche ritirata la patente ed è stato notificato il sequestro amministrativo dell'auto.

Nel corso dei controlli della circolazione stradale sono state elevate ulteriori cinque multe per oltre duemila euro. Sono state sequestrate amministrativamente due automobili per mancanza della copertura assicurativa, è stata ritirata una patente di guida per circolazione contromano e sono state elevate due contravvenzioni per omessa revisione. Nell’ambito dei controlli agli esercizi pubblici i Carabinieri hanno elevato una sanzione amministrativa di cinquanta euro al gestore di un locale che non aveva rispettato l’orario di chiusura notturna.