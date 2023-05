Controlli nei cantieri, tre denunce a Baselice

I carabinieri della stazione di Baselice e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento hanno denunciato tre imprenditori edili.

Durante un'ispezione in un cantiere allestito per la ristrutturazione di un’abitazione privata, i militari hanno riscontrato che due imprenditori vi lavoravano all’interno senza utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti. Il terzo denunciato, invece, non aveva provveduto ad installare un quadro elettrico necessario per il funzionamento in sicurezza delle apparecchiature in uso.

I reati prevedono la comminazione di multe per oltre settemila euro a carico delle tre persone.