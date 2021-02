Conzo, il Csm lo promuove: andrà a Roma

BENEVENTO - La quinta commissione del Csm ha designato all’unanimità Giovanni Conzo a ricoprire l’incarico di procuratore aggiunto a Roma. Una decisione che ora sarà vagliata dal plenum del Csm. Giovanni Conzo, 55 anni, originario di Napoli, coniugato, dal 2015 è procuratore aggiunto a Benevento. In precedenza aveva ricoperto incarichi a Torre Annunziata, di sostituto procuratore a Santa Maria Capua Vetere e poi alla Dda di Napoli. Incarichi che lo avevano visto protagonista di una serie di blitz finalizzati al contrasto dei clan, in particolare dei Casalesi. Consulente della commissione parlamentare antimafia ha pubblicato anche saggi di diritto amministrativo sulla materia degli accordi di programma e dei progetti strategici del Mezzogiorno in collaborazione con lo Svimez e pubblicati dalla Camera dei Deputati. Ha collaborato anche al saggio «Mafiafrica» sulla tematica dei traffici di esseri umani. Docente in diverse scuole sulla tematica dell’educazione alla legalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA