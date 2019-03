Coppia ruba capi di abbigliamento, fermati dalla polizia

Martedì 19 Marzo 2019, 15:39 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2019 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo e una donna di 32 e 31 anni, entrambi di Benevento, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. I due sono stati fermati dalla polizia dopo che avevano sottratto indisturbati diversi capi di abbigliamento per un valore di circa 130 euro all’interno dell’Oviesse di via Nenni. La refurtiva era stata nascosta nella borsa della donna. Ad allertare i poliziotti il gestore del negozio. Alla vista degli agenti la donna ha consegnato spontaneamente agli operatori la borsa contenente la refurtiva.