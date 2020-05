Caritas in campo per i più fragili, è boom di «panieri solidali»

BENEVENTO - Terminerà domani la seconda fase di distribuzione del «paniere solidale», messo in campo dalla Caritas di Benevento, diretta da don Nicola De Blasio, per dare un aiuto concreto alle tante famiglie sannite rese ancora più fragili dalle ripercussioni della pandemia. Da ieri è ripartita la distribuzione del «paniere alimentare Covid-19», che contiene beni di prima necessità oltre che per l’igiene personale e della casa, nell’ex caserma «Pepicelli» di viale Atlantici, e che ha fatto registrare un boom di domande. «Abbiamo registrato un incremento del 25-30% - spiega don De Blasio - con 600 istanze, anche se noi potevamo garantire la copertura di 400 panieri». © RIPRODUZIONE RISERVATA