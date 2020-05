Quattro nuovi positivi al Covid-19 registrati nella tarda serata di ieri nel Sannio, tre al Rummo e uno a San Salvatore Telesinino, non inseriti nel report quotidiano dell'Asl che ieri riportava due contagi in meno rispetto a di sabato, riducendo da 104 ai 102 di ieri mattina il numero dei positivi. Salito invece da 63 a 66 quello dei guariti, cui si aggiunge l'alto numero delle persone uscite dal tunnel della malattia residenti fuori provincia, transitate nelle strutture sanitarie del capoluogo e ormai dimesse. È quindi salito a 18 il numero dei contagiati in degenza all'ospedale Rummo, in seguito ai tre nuovi casi positivi venuti fuori dall'analisi degli 80 tamponi di ieri, mentre rimane stabile quello dei decessi ormai fermo a 22. Di questi, 15 sono relativi a residenti nel Sannio e i restanti a pazienti di altre province. È aumentato invece di cinque unità nelle ultime 48 ore il numero delle degenze presso l'azienda ospedaliera per sospetto Covid, passate dalle 13 di venerdì alle 19 di ieri. I nuovi tre contagi registrati in serata, insieme all'aumento dei casi sospetti e alla nuova positività riscontrata a San Salvatore Telesino, sono elementi che creano qualche perplessità sull'andamento della pandemia e sulla possibilità che l'attuale tregua e il calo della curva dei contagi degli ultimi giorni possano subire un'improvvisa quanto repentina inversione di marcia, che potrebbe avvenire nei prossimi giorni e coincidere con la fase di abbattimento di una parte dei divieti imposti per contrastare l'infezione. Infatti, oggi è scattata ufficialmente la fase 2 e la riapertura dei territori regionali al traffico in entrata e in uscita ha determinato l'attivazione dell'Asl per il controllo dei residenti che torneranno a casa dal Nord Italia.

«Saremo in stazione dice il direttore generale dell'Asl Gennaro Volpe insieme alle forze dell'ordine, per misurare la temperatura a tutti con il termoscanner e procederemo con il test rapido per chi avrà una temperatura superiore ai 37,5°. Operazione che faremo anche presso i terminal degli autobus provenienti da fuori. I miei timori per i ritorni sono rivolti soprattutto ai nuclei familiari di appartenenza delle persone che tornano dal Nord, perché vivendo nella stessa casa è difficile osservare le regole di distanziamento».

Intanto, sono in dirittura di arrivo gli iter per la riapertura degli ospedali di comunità di Cerreto Sannita e San Bartolomeo in Galdo, velocizzati dall'Asl in seguito all'emergenza Covid. «La struttura di Cerreto continua il digì è ormai pronta, perché sono stati ultimati i lavori, ma per quella di San Bartolomeo bisogna ancora completare gli impianti. In settimana, inoltreremo la richiesta di personale infermieristico e di operatori sociosanitari da destinare all'ospedale di Cerreto, tenendo conto che per la riorganizzazione di entrambi i presidi sarà necessario procedere al reclutamento di una trentina di persone. Va comunque specificato che non si è creata la necessità effettiva di attivare gli ospedali di comunità per fronteggiare l'emergenza Covid, molto contenuta nel nostro territorio. Tuttavia, l'esperienza del Coronavirus ci ha insegnato che dobbiamo riorganizzarci ed avere più personale a disposizione. Siamo un'azienda che opera su un territorio vasto e geograficamente difficile con meno di mille dipendenti che non sono sufficienti a smaltire la mole di lavoro che abbiamo». L'ospedale di comunità svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero ed è destinato a pazienti che, in seguito a un intervento, per un episodio acuto o per la riacutizzazione di patologie croniche, hanno necessità di interventi sanitari a bassa intensità clinica. «La funzione dell'ospedale di comunità conclude Volpe è importantissima perché aiuta a decongestionare gli ospedali e a riconvertire i posti letto, in quanto il paziente, dopo aver subito un intervento importante può essere dimesso e trasferito nelle strutture ospedaliere dell'Asl per poi tornare a casa nell'arco dei quindici giorni successivi. Ma l'emergenza Covid è servita a insegnarci molte cose e a comprendere anche l'utilità delle Usca che dovrebbero essere mantenute in vita sempre per erogare prestazioni primarie attraverso l'assistenza domiciliare, evitando di ricorrere per ogni cosa alle cure ospedaliere».

