Ancora un morto pernel. Sale così aper coronavirus (10 sanniti e 4 di altre province), tutte in degenza presso l'ospedale, rimane fermo su 38 quello dei ricoverati e aumenta di altre due unità il numero dei pazienti dimessi, perché guariti, che sono 14 in tutto. Sale a 137 il numero dei positivi censiti dall'Asl, cui si aggiunge l'unico contagiato denunciato ieri dal Rummo, per un totale di 138 casi. Gli ultimi decessi, in ordine cronologico, riguardano il 74enne di Sassinoro, e altri tre avvenuti la scorsa settimana all'ospedale Rummo, uno nel reparto di Medicina interna e due nel pronto soccorso Covid, relativi a un 79enne e un 80enne, residenti nella provincia di Benevento, e un 81enne di San Mango sul Calore, in provincia di Avellino. Erano stati ricoverati tutti e tre aer poi essere trasferiti al Rummo circa 15 giorni fa.È spirato ieri mattina al Rummo, dove era ricoverato da alcune settimane per Covid-19, il 74enne di Sassinoro, notizia confermata dal sindaco Pasqualino Cusano. La morte è sopraggiunta per una crisi respiratoria, nonostante negli ultimi giorni le condizioni dell'uomo fossero migliorate e fosse stato trasferito dalla terapia intensiva in reparto.Sono 56 i tamponi analizzati ieri dall'azienda ospedaliera, due dei quali positivi, ma solo uno nel Sannio, mentre degli 86 test rapidi analizzati, uno solo è risultato positivo. C'è intanto un nuovo caso a Ceppaloni, annunciato dal sindaco Ettore De Blasio, correlato con il focolaio di Villa Margherita, in cui si sta sfiorando quota 80 contagiati. Giovedì, due nuovi contagi da ricondurre alla casa di cura, sono stati riscontrati a Morcone. Continua quindi ad aumentare, seppure in maniera contenuta, il numero dei casi direttamente collegati al centro riabilitativo di contrada Piano Cappelle, soprattutto attraverso i contatti individuali del personale sanitario risultato positivo. L'Asl, nel suo report quotidiano, riferisce di 137 casi di coronavirus, tre in più di ieri e assicura la gestione dei pazienti positivi al nuovo Coronavirus in sorveglianza sanitaria obbligatoria attraverso l'Usca (unità speciale di continuità assistenziale).L'INIZIATIVAA garantire il servizio, sette medici assunti a tempo determinato che, in questa settimana, hanno completato la formazione e avviato le attività, affiancati da uno specialista infettivologo aziendale. Fino a lunedì prossimo svolgeranno sorveglianza telefonica, attraverso chiamate dirette alle famiglie con uno o più componenti Covid positivi. «Da martedì sottolinea il direttore sanitario Maria Concetta Conte l'unità speciale darà inizio alle visite a domicilio, partendo dal comune di Paolisi. In questa fase iniziale, nella zona rossa come nel resto del Sannio, sulla scorta di informazioni richiestei di medicina generale, circa l'andamento clinico e la terapia già avviata a domicilio sui pazienti Covid, l'Usca garantirà l'assistenza clinico-terapeutica mirata». Nella fase immediatamente successiva, i medici e i pediatri di base, dopo aver effettuato un triage telefonico, segnaleranno i pazienti da trattare a domicilio. La scelta di dare priorità al controllo su Paolisi, è stata dettata dalla volontà di contenere un'eventuale diffusione del virus. Allo stesso scopo saranno eseguiti test rapidi sui residenti della zona rossa che hanno avuto contatti con le persone risultate positive, e, in caso di positività, saranno eseguiti i tamponi di conferma.L'Asl sta inoltre monitorando il centro di riabilitazione «Villa Margherita», e ha effettuato i tamponi a domicilio a tutti gli operatori in sorveglianza sanitaria, mentre i pazienti positivi al Coronavirus con i rispettivi nuclei familiari saranno presi in carico dall'Usca. Per quanto riguarda, infine, le iniziative avviate da singoli sindaci autonomamente, come l'esecuzione di test rapidi, l'azienda sanitaria precisa che tale procedura può rivelarsi fuorviante e rappresentare solo un elemento di disturbo per una corretta e codificata strategia di contenimento. L'approccio diagnostico attraverso i test rapidi è infatti previsto per gli operatori sanitari. «Per quanto riguarda l'infermiere attualmente in convalescenza alla clinica Gepos dice il direttore generale Gennaro Volpe abbiamo messo in atto quanto previsto dai protocolli, effettuando i tamponi a lui e ai figli, per accertare la positività e assicurando la sorveglianza attiva».