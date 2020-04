Scende ancora di due unità il numero dei contagi riferiti dall'Asl mentre sale quello delle guarigioni in un rapporto direttamente proporzionale. Passano da 139 ai 137 di ieri i casi di positività e da 17 a 19 le guarigioni. Notizie più confortanti arrivano dall'azienda ospedaliera: 21 pazienti in degenza e 4 nuove guarigioni. Allo stato attuale, sono appunto 29 i pazienti Covid guariti e dimessi dal nosocomio cittadino e 19 quelli censiti dall'Asl, per un totale di 48 unità. Degli 80 tamponi esaminati, solo uno ha dato esito incerto, mentre non ci sono nuove positività. Sedici i test rapidi effettuati, tutti negativi. La curva dei contagi è in discesa, un dato oggettivo e incoraggiante cui si aggiunge quello di Paolisi, dove ieri sono stati effettuati 72 test rapidi e tre tamponi, tutti negativi, e dei 32 comuni della provincia in cui non è stato registrato nessun caso di Covid dall'inizio della pandemia. Arpaia, Arpaise, Baselice, Bonea, Buonalbergo, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelvenere, Castelvetere in Valfortore, Cautano, Cerreto Sannita, Colle Sannita, Durazzano, Foiano in Valfortore, Forchia, Ginestra degli Schiavoni, Limatola, Molinara, Pannarano, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Puglianello, Reino, San Giorgio La Molara, San Lupo, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Arcangelo Trimonte e Tocco Caudio sono tutti i comuni in cui non ci sono stati contagi, nonostante alcuni siano da considerare «comuni di frontiera».

I sindaci hanno adottato misure di sicurezza rigide e stringenti. «A Limatola dice il sindaco Domenico Parisi le aziende del polo industriale hanno continuato a lavorare, usufruendo dell'autorizzazione prefettizia e di misure precauzionali rigorosissime. Ho constatato che all'ingresso c'è sempre una persona di guardia che provvede alla misurazione della temperatura, alcune si sono dotate di saturimetro, oltre a osservare le regole che prevedono l'impiego di dispositivi di protezione individuale e l'osservanza della distanza di sicurezza. Fin da subito abbiamo blindato il territorio transennando le vie d'accesso per evitare che i cittadini uscissero dai confini del comune e che arrivassero persone anche da fuori provincia, visto che Limatola è al confine con la provincia di Caserta. Abbiamo predisposto i tamponi per il personale sanitario e per quello del 118 e per gli operatori sanitari che prestano servizio presso le strutture ospedaliere di Caserta. Ora non dobbiamo abbassare la guardia». Un approccio diverso e ancora più draconiano quello di Francesco Maria Rubano, sindaco di Puglianello, che ha blindato il comune e ha effettuato i controlli alle «barriere». «Le strade di accesso al paese - dice - sono state aperte ieri, ma si alza il livello di attenzione. Puglianello è un comune di frontiera e una cerniera di comunicazione. Lasciando solo tre strade aperte e facendo noi stessi i posti di blocco, siamo riusciti a rimanere indenni dal contagio».



Ultimo aggiornamento: 09:13

La senatrice del M5S Sabrina Ricciardi, intanto, ha presentato una interrogazione a risposta scritta al ministro della Salute Roberto Speranza per fare chiarezza sulle cause che hanno generato il focolaio di Covid-19 a Villa Margherita di Benevento e sulle contraddizioni tra Comune di Telese e Gepos in merito all'accoglienza dei pazienti in fase di superamento della malattia. «In data 27 marzo - scrive la pentastellata - era stata diramata la notizia di un focolaio di contagi nel centro riabilitativo, che ha determinato un incremento della curva epidemica nell'intera provincia. I contagiati nella struttura sono oltre 70, più della metà dell'intero territorio del Sannio. Invece, la clinica Gepos di Telese è finita al centro del dibattito regionale a causa del trasferimento di pazienti provenienti dal Rummo. Una vicenda che, tra le comunicazioni ufficiali del sindaco Carofano, le dichiarazioni della direzione strategica della Gepos e le notizie di contagi tra gli operatori sanitari diffuse dai mezzi di comunicazione, aveva acceso i riflettori sull'opportunità della decisione assunta». La senatrice chiede al ministro «se si possa ritenere soddisfacente l'offerta sanitaria della provincia di Benevento, che può contare su 12 posti letto di terapia intensiva, ovvero uno ogni 23.300 abitanti; se si ritenga opportuno ordinare un'ispezione ministeriale per accertare il pieno rispetto delle procedure previste a garanzia della sicurezza degli utenti della centro riabilitativo; se si ritenga di ordinare un'ispezione ministeriale per fare chiarezza su quanto accaduto alla Gepos, per prevenire eventuali focolai di contagio». La Gepos confuta ogni contestazione e ribadisce: «I tamponi effettuati dall'Asl hanno avuto tutti esito negativo, così come quelli eseguiti autonomamente sul personale. Rigettiamo speculazioni infondate e annunciamo la dimissione del primo paziente guarito».