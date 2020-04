Ventunesimo decesso per Covid-19 all'ospedale Rummo, il quindicesimo che riguarda residenti nel Sannio. È morto ieri un 69enne di Sant'Angelo a Cupolo, collegato a Villa Margherita e ricoverato presso l'azienda ospedaliera. L'uomo era stato dimesso dal centro riabilitativo e messo in quarantena domiciliare all'indomani dell'esplosione del focolaio di Villa Margherita, ma poi era stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva in seguito all'insorgenza dei sintomi del Covid. A dare l'annuncio il sindaco Fabrizio D'Orta. Nel comune sannita ci sono altri due contagiati, riconducibili al focolaio della clinica di contrada Piano Cappelle, uno in isolamento domiciliare e l'altro in degenza al Rummo. Rimane stabile rispetto alla giornata di sabato il report quotidiano dell'Asl, che annovera 115 positivi al Covid-19, e 48 guariti, dato riferito ai soli residenti nel Sannio cui si aggiungono tutte le guarigioni e i contagi relativi a pazienti di altre province ricoverati nelle strutture del Sannio. Intanto, è sceso a 20 il numero dei pazienti ancora in degenza al Rummo, in seguito alla morte del 69enne di Sant'Angelo a Cupolo e alla dimissione di altre due guariti. Dei 74 tamponi analizzati ieri nessuno è risultato positivo. I contagi si sono quasi del tutto azzerati, mentre continua a salire il numero dei guariti. Le preoccupazioni di questi giorni sono indirizzate alla revoca dei divieti, ormai prossima.

«Io personalmente dice Gennaro Volpe, direttore generale dell'Asl ho paura delle famiglie e del fatto che possano riunirsi nei giorni di festa per condividere il pranzo o che possano ricominciare a incontrarsi e a stare insieme. Ho paura perché nessuno è portato a pensare che un familiare possa essere veicolo di contagio, e invece potrebbe accadere in quanto c'è sempre all'interno dei nuclei familiari chi potrebbe entrare in contatto con il virus e trasmetterlo agli altri. È in questo modo che potrebbero svilupparsi nuovi focolai, com'è accaduto per Villa Margherita». E sul fronte del contrasto al Covid? «Abbiamo proceduto - continua - con gli screening di massa per tutti i medici dell'emergenza, le forze dell'ordine e i nostri dipendenti. Per migliorare l'attività dell'Usca, che effettua interventi sui pazienti in quarantena domiciliare, abbiamo creato un contatto diretto con i medici di Medicina generale che conoscono l'anamnesi dei loro assistiti e ci forniscono le informazioni necessarie. Abbiamo una postazione fissa in via Mascellaro per l'esecuzione dei tamponi e gruppi mobili che raggiungono i pazienti impossibilitati a muoversi da casa. La fase di contrasto alla malattia è stata superata, ma ora dobbiamo evitare di vanificare quanto è stato fatto fin qui, non abbassando mai la guardia».

Il Centro Delta, branca del Consorzio di ricerca Sannio-Tech con sede operativa nella zona Pip di Apollosa, è stato inserito da Soresa in un elenco di 25 laboratori privati campani deputati a collaborare con 19 istituzioni sanitarie pubbliche per esercitare un capillare programma di sorveglianza epidemiologica voluto dalla Regione. Compito del centro sarà di garantire l'esame di almeno 200 tamponi al giorno, nel rispetto di una road-map elaborata dai vertici regionali sanitari. «Il nostro laboratorio di biologia molecolare dice il digì del consorzio, Piero Porcaro contribuirà a garantire l'esecuzione dei tamponi orofaringei per la diagnosi del Sars-Cov-2». Sannio-Tech ospita una «spin-off» dell'Ateneo sannita, Genus Biotech, costituita e guidata da Pasquale Vito, docente dell'Unisannio. «Nei laboratori di Sannio-Tech dice - è stato realizzato un tampone in grado di stabilire se una superficie è contaminata dal materiale genetico del virus. Inoltre stiamo lavorando alla messa a punto di un test sierologico realizzato in house».

